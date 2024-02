Przed Areną Gorzów przybędzie przejście dla kibiców

Kibice chodzą na skróty, depczą rośliny

Kibice, którzy wychodzą z autobusu a chcą wejść do Areny Gorzów, mają do wyboru dwa rozwiązania. Jedno: iść chodnikiem równolegle do hali i skręcić do wejścia dopiero za wyjazdem dla autobusów zawodników. Drugie: wybrać najkrótszą drogę, czyli przejść przez posadzone w pasie zieleni rośliny, a następnie przez biegnącą tu drogę wewnętrzną.