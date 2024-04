Siedmiu odchodzi, siedmiu zostaje. Olimpia Sulęcin musi odbudować połowę swojego składu

Na 30 rozegranych w sezonie 2023-2024 spotkań siatkarze Olimpii Sulęcin wygrali 10. To wystarczyło, by się utrzymać w Tauron 1 Lidze.

Choć rozgrywki siatkarskiej Tauron 1 Ligi mężczyzn jeszcze trwają, to Olimpia Sulęcin zakończyła już w nich swój udział. Zajęcie 11. lokaty oznacza, że drużyna nie awansowała do play offów, ale też nie musiała drżeć o utrzymanie się na zapleczu Plus Ligi.

Po zaledwie roku pracy w Sulęcinie z Olimpią żegna się trener Konrad Cop. Szkoleniowiec, który po raz pierwszy w swej karierze mógł prowadzić seniorski zespół na zapleczu Plus Ligi ogłosił, iż przechodzi do lokalnego rywala, Astry Nowa Sól. – Taka to już praca. Czasem zmienia się miejsce, by dostać nowy impuls do rozwoju – argumentował po ostatnim meczu w Bydgoszczy. – Generalnie czas, spędzony w Sulęcinie oceniam bardzo pozytywnie. Mieliśmy swoje wzloty i upadki. A 11. miejsce w końcowej tabeli oceniam w szkolnej skali na czwórkę.

Przez chwilę marzyli o play offach

Podobną ocenę ma Łukasz Chajec, dyrektor sportowy sulęcińskiego klubu. – Patrząc przez pryzmat całej ligi być może mogliśmy się uplasować jedno, dwa „oczka” wyżej – argumentuje. – Ale nasz budżet i wynikający z niego sportowy potencjał drużyny plasują nas właśnie na tej pozycji, jaką zajęliśmy. Nie możemy mieć pretensji do losu.

Pomysł sulęcińskiego środowiska siatkarskiego przed sezonem 2023-2024 polegał na ściągnięciu ambitnego trenera i grupy młodych zawodników, głodnych gry oraz sportowej edukacji w pierwszej lidze. To się udało. W ślad za Copem do Olimpii trafiło kilku bardzo zdolnych młodzieńców, mających już w dorobku medale mistrzostw świata i Europy w juniorskich zmaganiach. Po pierwszej rundzie wydawało się, że tak skomponowany zespół będzie się bił o pierwszy w historii klubu awans do play offów.

- Pogrzebaliśmy te szanse na początku rewanżów – wspomina Chajec. – Porażki z Gwardią we Wrocławiu oraz AZS AGH Kraków w naszej hali zamknęły nam drogę do czołowej „ósemki”. Młodzieńcza fantazja i związany z nią brak stabilizacji formy sprawiły, iż sulęcinianie często osiągali zaskakujące wyniki. Z ekip z dolnej połówki tabeli zdołali pokonać dwukrotnie tylko Chrobrego Głogów i uczniów SMS ze Spały, a po dwa razy przegrali z AZS AGH Kraków i MCKiS Jaworzno. Za to bardzo przyzwoicie poczynali sobie w potyczkach z czołowymi drużynami. Potrafili wygrać z Visłą Bydgoszcz, dwukrotnie pokonać Astrę Nowa Sól, a nawet urwać po punkcie MKS Będzin i BBTS Bielsko-Biała. Ta swoista jazda rollercoasterem dała im ostatecznie 11. pozycję.

Pół drużyny do wymiany

Niezależnie od wielu pozytywnych opinii, jakie w minionych miesiącach zebrali młodzi siatkarze z Sulęcina, fakty są nieubłagane: zespół opuszcza aż siedmiu graczy i trener Cop. Swoje rozstanie z Olimpią ogłosili już: Tytus Nowik, Michał Gawrzydek (byli najwyżej ocenianymi zawodnikami), Gracjan Bożek, Damian Sobczak, Jakub Buczek, Stanisław Chaciński i Rafał Prokopczuk.

Chajec twierdzi jednak, że szklanka wciąż do połowy jest pełna. – Trzon drużyny zostaje. Być może nie wszyscy będą na boisku wiodącymi postaciami, lecz stworzą fundament do dalszego postępu – przekonuje.

Wiadomo już, iż trenerską schedę przejmie po Konradzie Copie Marcin Kryś. Nowy szkoleniowiec przedstawił swą kadrową koncepcję, która zakłada zastąpienie odchodzących zawodników częściowo młodymi, a częściowo bardzo doświadczonymi graczami. – Zakładamy, że nowe kontrakty zostaną w komplecie podpisane do połowy kwietnia. I wtedy je ogłosimy – informuje Chajec. – Według mnie w następnym sezonie Olimpia będzie personalnie silniejsza. Wzmocnienie sportowego potencjału zespołu jest niezbędne, gdyż w rozgrywkach 2024-2025 pierwszą ligę opuszczą aż cztery ekipy. Wiąże się to z reorganizacją Plus Ligi, która zostanie zmniejszona z obecnych 16 do 14 drużyn. Dla pierwszoligowców ta zmiana oznacza, iż utrzymanie zagwarantuje – zakładając tradycyjnie ostatnią pozycję uczniów ze Spały – zajęcie co najmniej 11. miejsca. Czyli takiego, jakie teraz stało się udziałem Olimpii.

Budują nowy budżet

Sulęcin jest najmniejszym miastem w gronie siatkarskich pierwszoligowców, a budżet Olimpii plasuje ją w dolnej połówce tabeli. Wyzwaniem dla prezesa Roberta Palucha i całego zarządu klubu jest co najmniej powtórzenie w następnych rozgrywkach obecnych, ponad milionowych przychodów.

– Sezon 2023-2024 domykamy finansowo na zero – wyznaje Chajec. – I zaczynamy rozmowy ze sponsorami od początku. Nigdy nie ukrywaliśmy, że najwięcej środków otrzymujemy od miasta. Ale mamy też grupę około 50 lokalnych firm, z którymi współpracujemy od wielu lat. Właściciele tych prywatnych biznesów, a także kibice i wolontariusze to siła Olimpii. To oni sprawiają, że siatkówka może się u nas rozwijać, że stała się w Sulęcinie swoistą sportową religią.

Trudno nie zgodzić się z opinią dyrektora sportowego zważywszy na frekwencję fanów na domowych meczach Olimpii. Hala I LO przy ul. Emilii Plater zawsze pęka w szwach – i to niezależnie od tego, jaką formę prezentują w danym momencie siatkarze. Wniosek działaczy jest więc po ostatnim sezonie oczywisty: musimy znaleźć pieniądze na zwiększenie pojemności trybun, by mogło nas oglądać jak najwięcej ludzi. Bo siatkówka to w Sulęcinie coś więcej niż tylko wieczorna rozrywka w chłodnej porze roku.

OLIMPIA SULĘCIN W STATYSTYKACH

W sezonie 2023-2024: 11. miejsce w Tauron 1 Lidze, 30 meczów, 33 punkty, stosunek setów 47:65.

11. miejsce w Tauron 1 Lidze, 30 meczów, 33 punkty, stosunek setów 47:65. Wygrane spotkania: 10 – w tej liczbie 7 razy po 3:0, 1 raz 3:1 i 2 razy po 3:2.

10 – w tej liczbie 7 razy po 3:0, 1 raz 3:1 i 2 razy po 3:2. Przegrane pojedynki: 20 – w tej liczbie 5 razy po 2:3, 7 razy po 1:3 i 8 razy po 0:3. Czytaj również:

