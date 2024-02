Silent Disco na lodzie w Zielonej Górze. To pierwsze tego typu wydarzenie w mieście. Sprawdź szczegóły! |ZMIANA DATY

Czym jest Silent Disco?

To będzie pierwsza okazja, aby w Zielonej Górze wziąć udział w Silent Disco i to na lodzie! Silent disco to cicha dyskoteka, która polega na wspólnej zabawie do muzyki płynącej w bezprzewodowych słuchawkach nausznych. Cała zabawa odbędzie w niedzielę, 18 lutego się na płycie lodowiska przy galerii Focus Mall, co nada wydarzeniu niepowtarzalnego charakteru.