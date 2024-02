Sporo ulic w Zielonej Górze wygląda jak po bombardowaniu. Dramat i wstyd, wszystko do remontu!

Lista ulic w Zielonej Górze, które po deszczach wyglądają, jak zbombardowane pole, wydaje się nie mieć końca. Długa jest też lista tras planowanych przez miasto do remontu. Ale znaku równości jeszcze nie będzie.

Inwestycje w Zielonej Górze. Ścieżki rowerowe i oświetlenie

Po artykule o stanie ulic Szewskiej, Brzozowej i Leśnej w Zielonej Górze Przylepie, Czytelnicy wskazali dziesiątki dróg, którymi po deszczu trudno przejechać i nie ma jak po nich przejść. Opisując te miejsca używają często słów dramat i wstyd. Pan Marek zauważył, że w mieście powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, a tymczasem stan wielu ulic jest tragiczny. Pan Tomasz dodał, że często jest też nowe oświetlenie. – Wstyd, że miasto w ogóle dopuściło, że ma takie drogi. Lampy są, a drogi dziurawe. Zresztą, co się dziwić, jak remonty i budowa dróg odbywa się w zimę – skomentował.

Dziurawe ulice w Zielonej Górze. Długa lista

Zdaniem pani Ireny strasznie wygląda łatanie dróg w mieście. – To jest bez sensu. Trzeba zrobić raz, a porządnie – podkreśliła.

Pan Piotr przyznał, że od kilku lat walczy o remont ulicy do budynku przy ul. Batorego 170. – Nie ma chodnika, a droga jest tak dziurawa, że aż strach jeździć i nic nie można zrobić. Wciąż nie ma w mieście pieniędzy. A taka kasa niby była dla miasta – zastanawia się mieszkaniec.

Pani Justyna wskazała ul. Budziszyńską na os. Przyjaźni. – Od dawnego sklepu meblowego oraz od dużego parkingu asfalt i chodniki ostatni raz robione były za Gierka... Samochody ze względu na brak miejsc parkingowych niszczą bardziej, co już zniszczone – stwierdziła mieszkanka. Jedna z mieszkanek wskazała dolną część ul. Sowińskiego: – Idzie tam nogi połamać, ale kogo to obchodzi? – stwierdziła.

Zdaniem nie tylko pana Waldemara ul. Foluszowa w Zielonej Górze wymaga pilnego remontu. – W dziurach czołg może się schować! – podkreślił mieszkaniec.

– Racula Wyspiańskiego to slalom gigant, nawet śmieciarka ledwo może dojechać do posesji. To dramat – poinformowała pani Monika.

Pani Laura wskazała ul. Żeglarską, na której są „dziury o głębokości już nawet kilkudziesięciu centymetrów”. – Może w końcu ul. Przemysłowa w Starym Kisielinie doczeka się nowego podłoża, bo teraz to można zostawić zawieszenie. A na razie miasto proponuje opłacenie projektu drogi przedsiębiorcom, co jest absurdem. Gdzie kasa z podatków? – pyta jeden z Czytelników.

Tam jest dramatycznie. Zaproszenia od Czytelników

Pan Ryszard zaprasza do Zawady. – Bardzo duży ruch pojazdów osobowych i ciężarowych nie daje żyć. Ogromny hałas i pękające budynki. Nikt nie zwraca uwagi na ograniczenie prędkości. Ciężarówki pędzą przez całą noc. Czy to się w końcu zmieni? W Niedoradzu zlikwidowali kostkę, kiedy Zawada się doczeka? – pyta mieszkaniec.

A pan Tomasz zaprasza na ul. Liliową w Starym Kisielinie na testowanie zawieszenia. Dostaliśmy też zaproszenie na ul. Suwalską na osiedlu Mazurskim. – Dziura na dziurze i to błoto na oponach wjeżdża na halę garażową, zamula się kratka i jest problem – podkreśla pani Stanisława. – Nowy Kisielin ul. Świerkowa to dramat. Dzwonię z prośbą o interwencję od listopada. Raz nie można, bo pada, później mróz, roztopy i tak do lata... Efekt działania równania drogi to kilka dni. Za to sowicie podnieśli nam podatki w zeszłym roku. Proszę przejechać się do Droszkowa, tylko pozazdrościć... – opowiada pan Paweł.

Droga usłana … dziurami. Różana w Łężycy

Sporo komentarzy dotyczyło ul. Różanej w Łężycy. – Po deszczu to tor przeszkód. Tzw. naprawy nawierzchni pogarszają sytuację. Doły są coraz głębsze i podczas opadów rzeka mułu i żwiru wlewa się na nową, osiedlową drogę, niszcząc jej nawierzchnię i podtapiając nowe domy! – zauważa jeden z mieszkańców. Pani Paula dodaje: – Idzie tam wyrwać zderzak i zawieszenie, to nie dziury to wyrwy!

Pani Jola pseudoremontami nazywa prace na Langiewicza. – Kto widział, żeby zasypywać dziury piaskiem z kamieniami? – pyta. Zdaniem pana Andrzeja „ul. Langiewicza powinna być zrobiona w pierwszej kolejności, bo tam się nie da jeździć”. Pan Jan uważa, że tak źle, jak teraz na ulicach w mieście, nie było nigdy. – Miasto sprawę remontów i budowy dróg zlekceważyło na maxa, buduje się ścieżki rowerowe, nie mając ulic, buduje się kolejne hale sportowe i tym podobne inwestycje, a dróg, jak nie było, tak nie ma. A te remonty doraźne to wydawane pieniądze bezskuteczne, po to by utrzymywać firmy, które robią to tak, jak widać. Powinno zrobić to raz z np. ekokostki i byłby spokój – zaproponował mieszkaniec. Inne ulice, które mieszkańcy wskazali do remontu to m.in. Łąkowa, Kwiatowa w Drzonkowie, Leśna i Strumykowa w Nowym Kisielinie, ul. Braniborska przy przedszkolu, ul. Źródlana przy wejściu na Dolinę Gęśnika, os. Eden w Drzonkowie – wjazd od Raculi za kościołem św. Mikołaja, Ochla-Osiedlowa prawie 2 km, Ochla ul. Sadowa, Grzybowa, Akacjowa…

50 milionów na remonty dróg

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki potwierdził w mediach społecznościowych w połowie lutego, że remonty i budowa dróg to temat rzeka.

– Jest wiele dróg gruntowych, które nie przypominają jezdni, a już bardziej bagna. Jest ich dużo w całym mieście, nie tylko na dzielnicy, ale i w starej części. Jedna z nich to ul. Węglowa, która od kilkudziesięciu lat czekała na remont, zdąży się to w tym roku napisał na FB włodarz i zapowiedział dużo remontów. – Chcemy, aby destrukt z remontowanych dróg był wsypywany na gruntowe, aby chodź troszeczkę ulżyć mieszkańcom. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale lepszy rydz niż nic – stwierdził.

Urząd Miejski w Zielonej Górze poinformował, że na remonty dróg w „starej” i „nowej” Zielonej Górze miasto otrzymało około 25 mln zł z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. A drugie tyle dołoży z własnego budżetu na 34 zadania inwestycyjne. Remonty planowane są na ulicach: Przylep-Skokowa, Ochla-Św. Huberta i Zatonie-Niedoradz (miejski odcinek drogi), ul.: Karminowa, Kremowa i Oliwkowa na os. Kolorowym na Chynowie, Anny Jagiellonki i Zamoyskiego, rozbudowa ul. Suwalskiej, budowa minirond na skrzyżowaniach: Ochla -Topolowa, Drzonkowska - Głogowska i Głogowska - Modrzewiowa w Raculi oraz Pionierów Lubuskich -Pocztowa w Starym Kisielinie oraz ul. Zawiszy Czarnego i Kąpielowej na Jędrzychowie.

Planowane są też: ul. Zawada - Szkolna (odc. Torfowa - Sportowa), Prosta, Rzeźniczaka – odcinki Batorego – Zdrojowa i Zdrojowa – Trasa Północna, Zdrojowa, Spawaczy, Zawiszy Czarnego, Kąpielowa, Żytnia, Zawadzkiego "Zośki" (odc. Zachodnia - Ptasia), Francuska (odc. Łużycka – Słowacka), Serbska, Podgórna (od ronda 11 Listopada w kierunku skrzyżowania ul. Waryńskiego i Lwowskiej - na wysokości parkingu przy szpitalu), Łużycka – wiadukt nad "Zieloną Strzałą", Łużycka (odc. Zachodnia – Ogródki Działkowe, ze ścieżką rowerową), Wyszyńskiego (poszerzenie na odc. Godlewskiego – Monte Cassino) i Zjednoczenia (od ronda PCK do ul. Wiejskiej/ Lisiej). W planie są też inne inwestycje, które będą realizowane zależnie od środków: ul. Poznańska (Chynów), Zawada-Poznańska, Gorzowska, Kostrzyńska, Międzyrzecka, Słubicka, Świebodzińska, Jagodowa, Nowojędrzychowska, Mokra, Bociania, Ochla-Zielonogórska, Racula-Grabowa oraz Mrągowska. Szykowane są dokumentacje projektowe remontów ulic: Nobla, Czekanowskiego, Domeyki, Arctowskiego, Wierzbowej, Warzywnej, Bocznej, Pinokia, Węglowej, Składowej, Rymarskiej, Łąkowej, Waniliowej, Długiej (naprzeciwko ul. Wesołej i ul. Jasińskiego), przebudowy ronda Urbana, Budowlanej z łącznikiem do Nowojędrzychowskiej, ul. Tulipanowej, ciągu pieszego od ul. Niepodległości do Kazimierza Wielkiego i ciągu pieszego ul. Zbożowa i Dożynkowa do ul. Plonowej.

Wideo Inauguracja metro roweru