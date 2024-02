System Inteligentnego Sterowania Ruchem w Zielonej Górze. Jak się sprawdza? Jak tę inwestycję oceniają mieszkańcy?

-Co do alei świateł na Wojska Polskiego to może aktualnie są one przesadą, ale z czasem, kiedy Zielona będzie kiedyś bardziej zatłoczona jak Wrocław czy Kraków to się to może kiedyś przydać, także akurat takie przyszłościowe rozwiązanie też uważam za ok. Podobnie jak w przypadku obwodnicy południowej, też na razie niby pusta, ale będzie przydatna jeszcze bardziej w przyszłości, tak jak kiedyś TP też kiedyś była pusta – podsumowuje użytkownik Facebooka.