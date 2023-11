Srebrny koncert z Kabaretem Starszych Panów. Muzyczna akcja Filharmonii Zielonogórskiej dla seniorów w piątek zachwyci nas dwukrotnie

Herbatka z Wasowskim i Przyborą

W piątek (17.11) o godz. 17 oraz 19, w Filharmonii Zielonogórskiej, w ramach cyklu „Srebrne koncerty”, będzie można sobie przypomnieć niezapomniane piosenki Kabaretu Starszych Panów. Jeremi Przybora oraz Jerzy Wasowski byliby dumni, że ich twórczość jest wykonywana w Zielonej Górze, wszak tak długo żyje człowiek, jak długo trwa pamięć po nim. Wystąpi zespół w składzie: Jakub Kotowski (skrzypce), Jolanta Duszeńko-Lachowicz (altówka), Anna Szul-Escobar (wiolonczela) i Ryszard Zimnicki (fortepian). Reżyserią całości zajmie się Barbara Wiśniewska. Swoimi wokalnymi talentami podzielą się Ewa Lachowicz i Martin Fitch. To uznani artyści, znakomicie operujący głosem, ale także i mistrzowie sztuki aktorskiej. Ewa Lachowicz to znana aktorka musicalowa. To absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu oraz Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Przez 17 lat była związana z Teatrem Muzycznym Roma i pamiętana m.in. z ról w takich produkcjach jak: „Koty”, „Grease”, „Nędznicy”, „Deszczowa piosenka”, „Mamma Mia” czy „Piloci”. Z kolei Martin Fitch to piosenkarz, aktor, prezenter telewizyjny. Był także reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2010 roku. Jest laureatem programu „Szansa na sukces”, półfinalistą „Idola” i finalistą programu „The Four. Bitwa o sławę”. Ukończył Wydział Aktorski na warszawskiej Akademii Teatralnej. Na deskach teatru debiutował w 2008 roku w Teatrze Muzycznym Roma w musicalu „Upiór w operze” w roli Raoula. Użyczył także głosu wielu postaciom z seriali i bajek, m.in. jako Książę Naveen w kinowym hicie Disney’a - „Księżniczka i żaba”. Wstępy płatne.