Sulechowskie pustułki z kolejnym sukcesem lęgowym. Pisklaki możemy podglądać na żywo przez całą dobę. Zobacz, jak radzi sobie ptasia rodzina

Kolejny sukces lęgowy

Kiedy najlepiej podglądać ptaki?

Jak mówi leśnik, aktualnie to samica zajmuje się opieką nad młodymi, samiec dostarcza pożywienie i jedynie incydentalnie zajmuje się bezpośrednio pisklętami. Tak będzie do momentu, kiedy młode pustułki osiągną odpowiedni stopień rozwoju, żeby wykonać swój pierwszy lot i się usamodzielnić. - Najlepsze momenty do śledzenia pustułek są w godzinach porannych i wieczornych – opowiada Łukasz Tomaś. - To właśnie wtedy ptaki pokazują najwięcej ze swojego świata i pośrednictwem zamontowanej kamery możemy zobaczyć wiele ciekawych sytuacji - dodaje.