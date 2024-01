Sulęcinianie mocno postawili się chwilowym liderom, lecz znów nie zdobyli punktów

Każdy miał motywację

- Mamy teraz trochę powtórkę z rozrywki z pierwszej rundy, kiedy to przegraliśmy pierwsze spotkania w nie najlepszym stylu. Musimy wrócić do źródeł, czyli do jedności - mówił przed wyjazdem na Lubelszczyznę trener Olimpii Konrad Cop. - Nie jesteśmy tak doświadczonym zespołem, by jednostki były w stanie na równi rywalizować z mocnymi przeciwnikami. Jeśli nie gramy jako drużyna, czyli tak, jak pod koniec ubiegłego roku, to przegrywamy.