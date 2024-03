Ulica Okulickiego w Gorzowie jest pełna dziur. Mieszkańcy napisali petycję do miasta

Od początku roku do magistratu wpłynęło pięć petycji. I większość z nich dotyczy stanu ulic na drogach do bloków i domów. Kilka dni temu petycję napisali mieszkańcy ul. Okulickiego.

- Dziury nie były równane od co najmniej pół roku, na środku drogi uformowała się niecka, w której po opadach stoi woda. A z tej drogi korzystają setki mieszkańców – mówią mieszkańcy ul. Okulickiego na gorzowskim Manhattanie. Kilka dni temu napisali oni petycję do władz miasta w sprawie naprawienia drogi. Choć ulica jest częścią osiedla, przy której stoi kilka bloków, to jedna jej część jest z… płyt betonowych, a druga… gruntowa. Jedyna część Okulickiego z asfaltu to ta od ronda przy Watralu do ul. Szarych Szeregów.

Petycji mieszkańców nie ma się co dziwić także z kolejnego powodu. Jak zwracają uwagę, miasto niedawno położyło asfalt na: Srebrnej, Koralowej, Owocowej, Diamentowej, przy których są „jedynie” domy jednorodzinne.

- Na naszej ulicy ruch jest zdecydowanie większy. Uważamy więc, że ul. Okulickiego powinna być przebudowana jak najszybciej – zwracają uwagę w piśmie do władz miasta.

Skoro nie będzie tramwajów, niech będzie droga

Mieszkańcy mają jeszcze trzeci argument. Trzy tygodnie temu na naszych łamach wiceprezydent Iwona Olek informowała o nowych planach miasta na rozbudowę sieci tramwajowej. W przyszłości torowisko może biec m.in. ulicami: Niepodległości, Okulickiego (na odcinku od Watrala do Szarych Szeregów), a następnie w rejon Szkoły Podstawowej nr 20. To zmiana planów, bo gdy kilkanaście lat temu mówiło się o tramwajach w tej części osiedla, miały one wjeżdżać właśnie w okolice betonowej dziś części Okulickiego.

- Teraz, kiedy miasto odchodzi od realizacji projektu tramwajowego na ul. Okulickiego, niezbędne jest pilne zajęcie się problemem stanu technicznego drogi kompleksowo. Wcześniejsze wnioski w sprawie przebudowy ulicy były odrzucane właśnie z uwagi na plany tramwajowe – mówią mieszkańcy.

Zwracają też uwagę, że skoro miasto miało pieniądze na remont ulic prowadzących do osiedli willowych, to musi mieć też pieniądze na drogę prowadzącą do bloków.

Ludzie petycje piszą

Petycja w sprawie ul. Okulickiego jest piątą petycją, którą w tym roku napisali do władz miasta mieszkańcy Gorzowa. I, co ciekawe, to już czwarta petycja związana z drogami.

Ponad miesiąc temu petycję wystosowali mieszkańcy ul. Niwickiej na Zakanalu. Zwrócili oni uwagę, że choć na drodze zamontowano progi zwalniające, to nie przyniosły one żadnego efektu.

- Kierowcy busów, tirów, pojazdów do wywozu nieczystości, ale również pojazdów osobowych nic nie robią sobie z tego, że mają na drodze przeszkodę – piszą mieszkańcy. Przy okazji też zwracają, że część ulicy jest w stanie beznadziejnym.

Tańszy były remont kompleksowy?

Petycję do władz miasta napisali także mieszkańcy ul. Kostrzyńskiej. Chcą naprawienia drogi w okolicy posesji nr 89.

- Doraźne łatanie przez wydział dróg w ciągu kilkunastu lat i kilkakrotnie w ciągu roku nie daje efektu. To były zmarnowane pieniądze. Koszty tych napraw dawno pokryłyby koszt jednego gruntownego remontu – mówią. Czwarta „drogowa” petycja z tego roku dotyczy Piasków. Mieszkańcy tej części miasta zwracają z kolei uwagę, że przy okazji budowy pierwszego etapu północnej obwodnicy miasta… ma zostać ograniczona liczba miejsc parkingowych. Wnoszą więc o wybudowanie nowych.

Co na te wszystkie uwagi odpowie miasto? Zgodnie z prawem odpowiedzi na petycję powinny powstać w ciągu trzech miesięcy. Odpowiedzi poznamy zatem wiosną. Czytaj również:

Do urzędu wojewódzkiego już nie po dziurach. Będzie przebudowa ul. Jagiellończyka w Gorzowie

Wideo Strefa Biznesu: Firmy szukają pracowników. Co z podwyżkami?