Nie tylko Wiedeń ma swój tradycyjny koncert noworoczny! Filharmonia Zielonogórska także zaprosiła na wieczór z muzyką rodziny Straussów

Lata tradycji z Wiednia

Wiedeńskie Koncerty Noworoczne odbywają się regularnie (z drobnymi przerwami spowodowanymi II wojną światową) od 1939 r. Wykonują je Filharmonicy Wiedeńscy, w Złotej Sali Towarzystwa Muzycznego. Pierwsza część rozpoczyna się o godzinie 11:15, a druga - zwykle o 12.15 i ta jest transmitowana do wielu krajów świata. Orkiestra de facto wykonuje ten sam program koncertów 30 grudnia, 31 grudnia i 1 stycznia. W przyszłym roku (2025) koncertem zadyryguje Włoch - Riccardo Mutti, a będzie to rok szczególny, bo upamiętniający 200-lecie urodzin Johanna Straussa (syna). Choć kupno biletów jest trudne (odbywa się m.in. w drodze losowania zgłoszonych chętnych) to warto spróbować swojego szczęścia. Mnie się jeszcze nie udało, ale byłem (na razie) przed salą Musikverein w Wiedniu.