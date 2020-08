Winobranie 2020 w Zielonej Górze. Program winobrania, sobota, 5 września 2020 (5.09.2020)

Winobranie 2020 rozpocznie się w sobotę, 5 września i potrwa do niedzieli, 13 września. Ze względu na pandemię koronawirusa zmieniono nieco formułę święta Zielonej Góry. Mimo to na mieszkańców i gości czeka wiele atrakcji. Zobacz, co będzie się działo pierwszego dnia Winobrania, w sobotę, 5 września.

Program Winobrania 2020 - sobota, 5 września

KOŚCIÓŁ PATRONALNY P.W. ŚW. URBANA I (ul. Braniborska 17)

godz. 19.00 - Uroczysta msza święta w intencji władz i mieszkańców miasta

WINOBRANIOWY KONCERT SYMFONICZNY (Plac przed Filharmonią)

godz. 19.00 - „Kolorowa symfonika” - winobraniowy koncert symfoniczny w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, dyrygent Czesław Grabowski, w programie: muzyka symfoniczna, popularna, rozrywkowa i filmowa

SCENA WINOBRANIOWA (Plac Teatralny)