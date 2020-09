Winobranie 2020. Zacięta walka Adama Marysiaka z Jackiem Stadnikiem. Zwycięzcą 35.Nocnego Biegu Bachusa okazał się ten pierwszy

Zobacz galerię (112 zdjęć) Adam Marysiak i Jacek Stadnik stoczyli między sobą walkę o zwycięstwo. Braliście udział w biegu? Szukajcie się na naszych zdjęciach. Jakub Kłyszejko Zobacz galerię (112 zdjęć)

Niemalże do ostatnich metrów trwała walka o zwycięstwo w 35. Nocnym Biegu Bachusa. Faworyci nie zawiedli i to oni zajęli pierwsze dwa miejsca. Zwyciężył Adam Marysiak z czasem 32:41 min. Drugi był Jacek Stadnik - 32:44. Na najniższym stopniu podium stanął Michał Fedorczak, który przybiegł prawie minutę później. Jednak największym bohaterem tego dnia był Krzysztof Łuczak, dla którego był to... 35 start w Nocnym Biegu Bachusa. Mamy dla Was masę zdjęć z biegu. Zerknijcie do naszej galerii.