Woda podchodzi pod domy, interweniują strażacy

Jedni mówią, że to nic dziwnego. Że jeszcze kilkanaście lat temu taki widok nie był niczym niezwykłym. Rzeki o tej porze roku zawsze były wysokie i rozlewały się po łąkach i pastwiskach, a wały przeciwpowodziowe utrzymywały je w ryzach. Inni patrzą na lubuskie rzeki z niepokojem. Tym bardziej, że gleba i wały są już mocno nasiąknięte, a synoptycy zapowiadają kolejne opady deszczu. Sytuacja w regionie jest trudna, ale stabilna. Mamy do czynienia z lokalnymi podtopieniami. O stratach mówią natomiast rolnicy, których pola zalane są wodą. Wypłukuje ona nasiona i nawozy, więc gdy ustąpi, trzeba będzie poświęcić dużo pracy i pieniędzy, by ziemia znów obrodziła.

Warta rozlewa się w okolicach Gorzowa

Z powietrza Warta w Gorzowie wygląda imponująco. I groźnie. Rzeka rozlała się na łąki i pastwiska w okolicy miasta. Dochodzi już do linii kolejowej Gorzów - Krzyż, której nasyp jednocześnie zatrzymuje wodę przed wdarciem się na tereny zamieszkałe. We wtorek, 20 lutego, strażacy zabezpieczali trzy przepusty właśnie pod tą linią kolejową. - Były to działania prewencyjne. Uszczelniliśmy przepusty na wypadek, gdyby Warta jeszcze się podniosła, choć na ten moment nie mamy takich prognoz. Niemniej gdyby tak się stało, wówczas dotarcie do tych przepustów i ich uszczelnienie byłoby dużo trudniejsze - mówi Bartłomiej Mądry, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Strażacy działali w rejonie ul. Korsaka i Południowej. Praca była ciężka, bo worki z piaskiem i wszytko, co było konieczne do uszczelnienia przepustów, strażacy musieli dźwigać na własnych barkach.