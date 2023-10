Wybory 2023. Gorzów wybrał… Zieloną Górę, ale południe nie wybrało północy. To wyborcze zaskoczenie!

Wśród dziesięciu osób z najwyższymi wynikami w wyborach do Sejmu, jakie zanotowano w Gorzowie, jest troje przedstawicieli z południa województwa. W pierwszej dziesiątce wyników w Zielonej Górze z północy nie ma nikogo. Jak gorzowianie powierzyli mandaty kandydatom z południa?

Wśród dwunastu polityków, których Lubuszanie wybrali do Sejmu, jest dziesięć osób zamieszkujących na południu województwa lubuskiego oraz tylko dwie osoby z północy regionu. Tak rozkładać się będą mandaty w nowej kadencji niższej izby parlamentu. Proporcje mandatów są więc 5:1 na korzyść południa, choć proporcja liczby mieszkańców jest o połowę mniejsza. Wynosi ona 2,5:1. W północnych powiatach niespełna milionowego Lubuskiego mieszka bowiem prawie 400 tys. osób.

Gdy spojrzeć na to, jak w obu stolicach rozkładały się głosy wyborców, wychodzi, że… gorzowianie wybrali na swoich reprezentantów głównie zielonogórzan. Oto bowiem w pierwszej dziesiątce najwyższych wyników w Gorzowie jest rezultat trojga polityków z południa: Elżbiety Anny Polak (Zielona Góra), Marka Asta (Wschowa) i Anity Kucharskiej-Dziedzic (Zielona Góra). Dla porównania: w pierwszej dziesiątce w Zielonej Górze nie ma ani jednego przedstawiciela północy. W Winnym Grodzie najlepszy wynik spośród kandydatów z Gorzowa i okolic uzyskał Władysław Dajczak. Wojewoda, który jest ze Strzelec Kraj., osiągnął w nim dwunasty pod względem zdobytych głosów rezultat.

Tak Gorzów pozbawiał się mandatów

Śmiało można zaryzykować twierdzenie, że gorzowianie kilku mandatów… pozbawili się na własne życzenie. Gorzowianinowi Patrykowi Broszko z Trzeciej Drogi do objęcia mandatu posła zabrakło 1 847 głosów. Broszko, który zdobył łącznie w Lubuskiem 8 485 głosów, przegrał bowiem mandat ze Stanisławem Tomczyszynem z Chotkowa w powiecie żagańskim (10 332 głosów w całym województwie).

Jeden z powodów porażki? Choćby to, że 2 034 głosów w Gorzowie zebrała Maja Nowak, „jedynka” na liście Trzeciej Drogi. Ona w całym regionie zdobyła 25 109 głosów. Gdyby więc gorzowianie zagłosowali na Broszkę, a nie na nią, to właśnie gorzowianin byłby teraz posłem, a Maja Nowak i tak dostałaby się do Sejmu. Tak gorzowianie oddali pierwszy z mandatów, który mogli przeznaczyć swojemu.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości. Gorzowianka Elżbieta Płonka zdobyła 9 282 głosy. Przegrała mandat z Łukaszem Mejzą z Łagowa (10 162) o 880 „oczek”. 2 336 gorzowian zagłosowało jednak na Marka Asta, który i tak bez tych głosów osiągnąłby najwyższy wynik w Lubuskiem na liście PiS-u. Tak gorzowianie oddali więc drugi mandat. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to szansę na mandat – obok Krystyny Sibińskiej (19 415) która dostała się do Sejmu - mógł mieć Jerzy Wierchowicz. Jego w całym regionie poparło 5 361 wyborców, a do mandatu zabrakło mu aż 6 471 głosów (piąty mandat KO zdobyła Katarzyna Osos, którą poparły 11 832 osoby). Gdyby więc część gorzowskich wyborców zdecydowało się zagłosować na Wierchowicza zamiast na Elżbietę Annę Polak (78 475) lub Krystynę Sibińską (zdobyła ponad 7,5 tys. głosów więcej niż liczba, która i tak dałaby jej mandat), to właśnie on dostałby się do Sejmu. Trzeci mandat stracony przez gorzowian na własne życzenie? Matematyka nie kłamie.

W przypadku Nowej Lewicy szans na gorzowski mandat nie było. Gdyby nawet wszyscy gorzowianie, którzy poparli Anitę Kucharską Dziedzic (było ich 2 262, a ona sama zdobyła w Lubuskiem 23 051 głosów), przerzucili głosy na Tadeusza Jędrzejczaka, to i tak nie uzyskałby on mandatu. Były prezydent Gorzowa zdobył w Gorzowie 1 784 głosy. Dało mu to dwunaste miejsce na liście najwyższych wyników w mieście.

Przed laty było nawet czterech posłów

W wyborach parlamentarnych 2023 północ wybrała najmniej swoich reprezentantów w historii. W kadencji 2019-2013 miała ich trzech (W.Dajczak/E. Płonka, K. Sibińska, Tomasz Aniśko). We wcześniejszych kadencjach miała ich czterech.

Oto najlepsze wyniki w wyborach*

GORZÓW WLKP. Krystyna Sibińska (Koalicja Obywatelska, Chwalęcice) – 10 135 Elżbieta Anna Polak (Koalicja Obywatelska, Zielona Góra) – 5 504 Patryk Broszko (Trzecia Droga, Gorzów) – 4 878 Władysław Dajczak (Prawo i Sprawiedliwość, Strzelce Kraj.) – 4 498 Jerzy Wierchowicz (Koalicja Obywatelska, Gorzów) – 2 715 Elżbieta Płonka (Prawa i Sprawiedliwość, Gorzów) – 2 595 Tomasz Rafalski (Prawo i Sprawiedliwość, Gorzów) – 2 515 Marek Ast (Prawo i Sprawiedliwość, Wschowa) – 2 336 Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica, Zielona Góra) – 2 262 Radosław Wróblewski (Koalicja Obywatelska, Gorzów) – 2 095 Maja Nowak (Trzecia Droga, Bytom Odrzański) - 2 034 Tadeusz Jędrzejczak (Nowa Lewica, Chwalęcice) – 1 784 Krzysztof Łopatowski (Konfederacja, Różanki) – 1 685 Halina Kunicka (Koalicja Obywatelska, Gorzów) – 1 556 Jarosław Porwich (Prawo i Sprawiedliwość, Gorzów) – 1 381 Marek Surmacz (Prawo i Sprawiedliwość, Gorzów) – 1 342 Krystian Kamiński (Konfederacja, Zielona Góra) – 1 189 ZIELONA GÓRA Elżbieta Anna Polak (Koalicja Obywatelska, Zielona Góra) – 16 932 Waldemar Sługocki (Koalicja Obywatelska, Zielona Góra) – 7 221 Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica, Zielona Góra) – 6 576 Jerzy Materna (Prawo i Sprawiedliwość, Zielona Góra) – 5 634 Marek Ast (Prawo i Sprawiedliwość, Wschowa) – 5 356 Robert Dowhan (Jasień) – 4 901 Maja Nowak (Koalicja Obywatelska, Bytom Odrzański) – 4 464 Katarzyna Osos (Koalicja Obywatelska, Łagów) – 3 022 Krystian Kamiński (Konfederacja, Zielona Góra) – 2 907 Rafał Kasza (Trzecia Droga, Zielona Góra) – 2 552 Stanisław Tomczyszyn (Trzecia Droga, Chotków) – 1 650 Władysław Dajczak (Prawo i Sprawiedliwość, Strzelce Kraj.) – 1 474 Piotr Barczak (Prawo i Sprawiedliwość, Zielona Góra) – 1 214 Marek Cebula (Koalicja Obywatelska, Krosno Odrz.) – 1 073

* podajemy kandydatów, którzy w obu lubuskich stolicach zdobyli powyżej 1 tys. głosów * podajemy kandydatów, którzy w obu lubuskich stolicach zdobyli powyżej 1 tys. głosów Czytaj również:

Wybory 2023. Najniższy wynik w Lubuskiem? Jeden z kandydatów zdobył… 27 głosów. A inni?

Sprawdź wyniki wyborów Dowiedz się więcej

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka