ZIELONA GÓRA Aż 817 drzew zostanie wyciętych w Parku Braniborskim. Dlaczego?

Radni Koalicji Obywatelskiej dopytywali, na jakiej podstawie wytypowano drzewa do wycinki, czy konsultowano to z mieszkańcami, zwłaszcza inicjatorami powołania Parku Braniborskiego. Podkreślali, że wycinka drzew zawsze wywołuje sprzeciw zielonogórzan, dlatego trzeba mieć pewność, że jest ona konieczna.

Park Braniborski to nie park, tylko las

Prezydent Janusz Kubicki przypomniał, że Park Braniborski jest parkiem tylko z nazwy. To jest po prostu las. Dlatego konieczne są wycinki i odpowiednia pielęgnacja drzew, by zielonogórzanie mogli bezpiecznie z tego miejsca korzystać.

Część radnych podkreślała, by nie dziwić się różnym pytaniom, bo sprawa powinna być dokładnie przeanalizowana. A do projektu uchwały dołączone dokumenty (choćby te przesłanie w trakcie sesji), by radni mogli dokładnie zapoznać się z tematem.

Jak zaznaczył Jacek Budziński, nie byłoby emocji, gdyby wcześniej poinformować o tym wszystkim mieszkańców, choćby udostępniając im link do raportu z analizy sytuacji w Parku Braniborskim.