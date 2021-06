Zielona Góra. Budowa nowego Parku Mazurskiego. Kiedy mieszkańcy będą mogli cieszyć się zielenią?

Miejsce dla rodzin z dziećmi

Warto zauważyć, że okolica os. Mazurskiego dosyć szybko się rozwija, cały czas powstają tutaj nowe bloki, które są często zamieszkiwane przez rodziny z małymi dziećmi. Problem jednak w tym, że w okolicy nie ma zbytnio rekreacyjnych terenów, gdzie rodzicie mogliby wybrać się na spacer z wózkami, gdzie maluchy mogłyby się bezpiecznie bawić na świeżym powietrzy. To właśnie z tego powodu do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono projekt budowy tzw. Parku Mazurskiego, w którym oprócz typowej infrastruktury, jak alejki, ławeczki i śmietniki, znaleźć by się plac zabaw, mini miasteczko rowerowe czy też siłownia plenerowa.

Pomysł zyskał aprobatę w głosowaniu na Budżet Obywatelski. Na razie nie został jednak zrealizowany. - Mieszkańcy są ciekawi, na jakim etapie jest cała inwestycja, jak dokładnie wyglądają plany jej realizacji - twierdzi radny Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości. Z tego powodu radny złożył interpelację.