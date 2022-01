"Zimowe Spotkanie z Historią" w Pniewie. 77 rocznica przełamania głównego odcinka MRU

Zimowe spotkanie z historią w Pniewie

Impreza odbędzie się 30 stycznia, w 77 rocznicę przełamania głównego odcinka MRU przez radzieckich pancerniaków. Od godz. 10.00 do 16.00 w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, pod Międzyrzeczem, będzie okazja do bliższego poznania wydarzeń II wojny światowej.

"Zimowe spotkanie z historią" to okazja do zapoznania się z umundurowaniem i wyposażeniem żołnierzy walczących stron oraz możliwość zwiedzania "ożywionego schronu", gdzie rekonstruktorzy z zaprzyjaźnionych grup wcielą się w załogę bunkra nr 717, który obecnie jest jedną z turystycznych atrakcji muzeum. - Rekonstruktorzy zajmą część stanowisk. Tym razem nie będą to - tak jak zawsze - manekiny, ale żołnierze, którzy mają w obiekcie wykonywać różne czynności - zapowiada dyrektor muzeum Leszek Lisiecki.

Ponadto zaplanowano prelekcję "Umundurowanie i wyposażenie Wehrmachtu". Odbędzie się ona o godzinie 11, przed obiektem, na świeżym powietrzu, aby zachować reżim sanitarny.