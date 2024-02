Zobacz co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze. Gala disco polo, operetka Straussa, wernisaże, Sorry Boys, konwent fantastyki, poezja

NOWA SÓL

Jak podają źródła: „Topky to duet dwóch znanych w całej Polsce wokalistek: Angeliki Żmijewskiej oraz Pauli Karpowicz-Zimeckiej. Obie swoją muzyczną karierę rozpoczynały w zespole „TopGirls” z wieloma sukcesami, lecz jako przyjaciółki zdecydowały się na wspólne kontynuowanie kariery w swoim autorskim projekcie”. Topky od wielu lat goszczą ma scenach telewizyjnych i najlepszych festiwalach muzyki tanecznej. Są autorkami wielu hitowych utworów, które zdobywają najwyższe miejsca na listach przebojów.

„Miłypan” to Piotr Kołaczyński, który swoją przygodę z muzyką rozpoczynał od tworzenia utworów dla wąskiego grona przyjaciół. W 2018 r. wydał utwór „Królowa”, który błyskawicznie trafił do gustu Polaków. Jeszcze szybciej rodacy oszaleli na punkcie jego utworu „Małolatki”, który w trzy miesiące miał czterdzieści milionów wyświetleń. Po indywidualnych sukcesach muzycznych, wydaniu płyty „Discopolot” pod koniec 2020 r., Kołaczyński wydał pierwszy utwór w duecie. Tak narodziła się współpraca z przyjacielem z branży - Karolem Zawrotniakiem - liderem zespołu „Defis”. Zaowocowało to kolejnymi hitami takimi jak „Musisz się starać”, „Jeszcze raz”, czy „Jeden taniec jedna noc” wraz z Topkami.

Z kolei zespół „MIG” - to grupa założona w 2000 r., którą tworzy czwórka rodzeństwa: Dorota Pstrągowska, Marek Gwiazdowski, Krzysztof Gwiazdowski i Sławomir Gwiazdowski. W pierwszych latach istnienia, duży wpływ na ich twórczość miała współpraca z grupą „Top One”. Pierwsza piosenka zespołu to utwór „Co ty mi dasz” z 2000 r., który miał udany debiut w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Disco Polo i Dance w Ostródzie. Piosenka została wyemitowana wtedy także w programie „Disco Polo Live” i zdobyła nagrodę dla najlepszego debiutu. Największe sukcesy zespołu to zdobycie w 2012 r. tytułu Hit Lata na Disco Hit Festival w Kobylnicy za utwór „Jej dotyk”. Rok później na tym samym festiwalu zespół zajął drugą lokatę z piosenką „Dziewczyna z sąsiedniej ulicy”. W 2015 r. utworem „Wymarzona” formacja zdobyła pierwsze miejsce Super Premiera na „Polo tv Hit Festival 2015”. Zespół znany jest ponadto z takich kompozycji, jak: „Nie ma mocnych na Mariolę”, „Wymarzona”, „Miód malina” i „Słodka wariatka”, które posiadają po kilkadziesiąt milionów wyświetleń. Wstęp płatny.