230 kandydatów na radnych w Gorzowie. Nie wszędzie będzie siedem list

Pięciu kandydatów na prezydenta, 230 kandydatów na radnych, a wśród nich… pięć osób związanych ze Stalą Gorzów i „grupa śmierci” w centrum. Takie są listy wyborcze.

W czwartek 14 marca po południu mija termin zgłaszania kandydatów na prezydenta w wyborach samorządowych. W Gorzowie o fotel powalczy pięć osób. To – w kolejności alfabetycznej: Jacek Bachalski (Lewica), Katarzyna Miczał (Twoje Miasto Gorzów), Roman Sondej (Prawo i Sprawiedliwość), Piotr Wilczewski (Koalicja Obywatelska) i Jacek Wójcicki (Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wójcickiego).

Kandydatów na prezydenta mogły wystawić komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej trzech z pięciu okręgów do rady miasta, na jakie podzielony jest Gorzów. A komitetów, które wystawiają kandydatów do rady, jest siedem.

Kto do rady miasta Gorzowa?

Oprócz Lewicy, Twojego Miasta Gorzów, PiS-u, KO i KWW Jacka Wójcickiego w wyborach wystartuje też Trzecia Droga (czyli PSL i Polska 2050) i Zjednoczeni dla Gorzowa (w tym komitecie są osoby związane ze środowiskiem kościelnym).

Co jednak ważne, nie wszystkie komitety zarejestrowały listy w każdym z pięciu okręgów w Gorzowie. Twoje Miasto Gorzów zarejestrowało listy w czterech okręgach (numer: 1, 3, 4, 5). Nie ma natomiast zarejestrowanej listy w okręgu nr 2, który obejmuje Wieprzyce, os. Słoneczne, os. Europejskie i część os. Staszica. Dlaczego?

Sześć z siedmiu komitetów w komplecie

Każdy komitet w wyborach do rady mógł wystawić od pięciu do siedmiu kandydatów. A każdy z kandydatów musi być zameldowany w Gorzowie. TMG, które przygotowało listy we wszystkich pięciu okręgach w mieście, na każdej z nich miało jednak tylko pięć osób. Gdy miejska komisja wyborcza zakwestionowała miejsce zameldowania jednego z kandydatów z okręgu nr 3, lista z tej części miasta została odrzucona. Przedstawiciele Twojego Miasta Gorzów cały czas się odwołują (wczoraj jeden z nich pojechał nawet do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie). Szanse na rejestrację listy są jednak niewielkie.

Stal Gorzów z pięcioma radnymi?

Na listach do rady miasta jest łącznie 230 kandydatów. Zapowiada się wiele ciekawych pojedynków. Spory dylemat mogą mieć wyborcy, którzy są kibicami żużlowej Stali. Oto bowiem w okręgu nr 1 (Zamoście, Zakanale, Janice, os. Widok) o mandat walczyć będą byli żużlowcy: Piotr Paluch (KWW Wójcickiego) i Marek Towalski (PiS) oraz były prezes klubu Ireneusz Maciej Zmora.

Dodajmy, że w okręgu nr 2 z komitetu prezydenta Wójcickiego startuje Piotr Świst, a w okręgu nr 3 (część os. Staszica i śródmieście) na liście KO jest Jerzy Synowiec, kolejny z byłych prezesów. Może się więc zdarzyć, że w radzie miasta związanych ze Stalą Gorzów będzie pięć osób. Na każdy okręg w radzie miasta przypada pięć mandatów.

W centrum "grupa śmierci"

Ciekawostek na listach jest więcej. Okręg nr 3 jest tak silnie obsadzony, że komitety nazywają go nawet „grupą śmierci”. Jest w niej aż sześciu dzisiejszych radnych: Jan Kaczanowski, Jacek Sterżeń (komitet Wójcickiego), Robert Surowiec, Anna Kozak, Jerzy Synowiec (KO) i Tomasz Rafalski (PiS). Do tego inne rozpoznawalne nazwiska: Jan Kochanowski (legenda Lewicy), Sebastian Wierzbicki (organizator biegów), Sylwia Dera (prowadzi miejskie imprezy), Daniel Zieliński (spiker na zawodach żużlowych, cała ostatnia trójka z komitetu Wójcickiego). A to jeszcze nie koniec, bo o głosy walczyć ma tu także Agnieszka Szott (była koszykarka, KO).

Z tej całej grupy radnymi może zostać łącznie pięć osób. A są przecież jeszcze inni kandydaci…

wybory samorządowe będą 7 kwietnia.

