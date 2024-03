Trzecia Droga przedstawiła kandydatów na radnych w Gorzowie

- Miasto naszych marzeń jest miejscem bezpiecznym, zielonym, solidarnym i demokratycznym. Gorzów widzimy jako miasto równych szans, które jest wspólnotą – mówiła w sobotę w książnicy Marta Bejnar-Bejnarowicz, jedna z „jedynek” Trzeciej Drogi w wyborach do rady miasta.

- To jest kluczowe dla przyszłego rozwoju Gorzowa. Nasz cel to nie tylko przyciągnięcie studentów, ale również stworzenie warunków dla innowacji i badań naukowych, które będą napędzać rozwój miasta zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Wspieranie akademickiej społeczności ma na celu przekształcenie Gorzowa w centrum wiedzy i kreatywności, przyciągające talenty z całego kraju i zagranicy – wyjaśniała Bejnarowicz.

Co jest w programie Trzeciej Drogi? Między innymi wspieranie w rozwoju gorzowskich uczelni.

Siedem komitetów chce do rady miasta

Trzecia Droga to już szósty komitet, który przedstawił swoich kandydatów do rady miasta. O mandaty radnych będą się ubiegać kandydaci siedmiu komitetów. Oprócz Trzeciej Drogi będą to: komitet Jacka Wójcickiego, Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, Zjednoczeni dla Gorzowa oraz Twoje Miasto Gorzów, które swoich kandydatów ma zaprezentować w najbliższych dniach (zarejestrowało ono listy w trzech okręgach, ważą się losy rejestracji w pozostałych dwóch).