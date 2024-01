Będą kolejne „zebry” przez Piłsudskiego. Kładki na pewno nie będzie!

Kładki na pewno nie będzie

Brzydko, niepraktycznie

Przypomnijmy, że o sprawie przejścia przez ul. Piłsudskiego zrobiło się głośno w listopadzie 2023. W związku z tym, że od lat nie działają w nich schody ruchome, a sam tunel jest niszczony przez wandali, jedna z gorzowianek zaproponowała, by zamknąć przejście pod obu jezdniami ul. Piłsudskiego. Do pomysłu dołączyła radna Marta Bejnar-Bejnarowicz, która zaproponowała, by stworzyć przejście przez ulicy na poziomie jezdni. Takie rozwiązanie ma być udogodnieniem dla osób, które mają problem z poruszaniem się.