Północna obwodnica Gorzowa. Pierwszy etap zrobią do października 2025

Na razie ma powstać pierwszy etap obwodnicy. To 470-metrowy odcinek pomiędzy rondem Barlineckim a końcem ul. Kazimierza Wielkiego na Piaskach. Wybuduje go firma Budimex, która wygrała przetarg kwotą 26,986 mln zł. Inwestycja jest w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Przed wbiciem pierwszej łopaty wykonawca musi więc przeprowadzić roboty kreślarskie. Aktualnie one już trwają.

- Mają się one zakończyć 31 października tego roku – mówi nam Ewa Iwańska, dyrektor biura zarządu Gorzowskich Inwestycji Miejskich.