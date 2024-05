Chciał oszukać żarankę na 45 tysięcy złotych. Mówił, że potrącił dziecko i potrzebuje pieniędzy

Mamo daj wszystkie pieniądze

To właśnie na telefon stacjonarny jednej z mieszkanek Żar zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej syna. Do zdarzenia doszło w piątek, 3 maja. Mężczyzna poinformował, że spowodował wypadek, potrącił dziecko i kobiet. Żaranka w słuchawce usłyszała "... mamo daj wszystkie pieniądze, jakie masz". Następnie do rozmowy dołączył inny mężczyzna, który poinformował, że jest policjantem. Mówił, że potrzebne są pieniądze, ponieważ synowi może grozić areszt.