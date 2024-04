Dogrywka! W tych lubuskich miastach i gminach będzie II tura wyborów! To oni nadal rywalizują o fotel włodarza i są w grze. Kto wygra?

Te wybory samorządowe pełne były emocji. II tura wyborów odbędzie się w obu stolicach Lubuskiego: w Gorzowie oraz w Zielonej Górze. W północnej stolicy o fotel prezydenta miasta ubiegać się będą dotychczasowy prezydent Jacek Wójcicki (z wynikiem 49,24 proc.) oraz Piotr Wilczewski (22,18 proc.). Co ciekawe, II tura wyborów w Gorzowie odbędzie się po raz pierwszy, a to, z jakimi wynikiem kontrkandydat obecnego prezydenta miasta wchodzi do dogrywki, jest niemałym sukcesem lokalnej Koalicji Obywatelskiej.

Natomiast w Zielonej Górze na prezydenta Janusza Kubickiego wylał się kubeł zimnej wody, jak sam to zresztą ujął. Bo nie dość, że dojdzie do II tury, to jeszcze J. Kubicki startuje w niej ze straconej pozycji - uzyskał on 35,95 proc. głosów, a jego rywal, kandydat KO, Marcin Pabierowski - 42,74 proc. Już dziś można powiedzieć, że w Zielonej Górze jest to niemałą sensacją, a II tura będzie naprawdę... emocjonująca. Więcej: Kubicki: "Te wyniki to niemiłe zaskoczenie". Pabierowski: "Pokazaliście, że wam zależy"