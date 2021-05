Europejska Noc Muzeów 2021. Lubuskie muzea otwarte! Przybywajcie na wystawy. W programie niespodzianki! Czasem warto zabrać latarkę

Ale historyczna perełka! Muzeum Ziemi Lubuskiej pokazało przedwojenne zdjęcia zakładów Beuchelta. Tak wyglądały kiedyś budynki Zastalu

Dla wielu mieszkańców zielonogórski Zastal to miejsce, które wywołuje lawinę wspomnień. W tych zakładach zielonogórzanie zaczynali swoją zawodową ścieżkę, zdobywali doświadczenie, zawiązywali przyjaźnie na lata. Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprezentowało niesamowite zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak to miejsce wyglądało jeszcze przed wojną. To historyczna perełka.