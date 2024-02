Gigantyczne korki w Kostrzynie i drogach dojazdowych do miasta. Wszystko przez protesty rolników w Świecku

Dwie godziny i dziesięć minut - tyle czasu jechał do Kostrzyna w poniedziałek, 26 lutego mieszkaniec Słubic. Normalnie droga trwa niecałą godzinę. Korki zaczynają się jeszcze przed wjazdem do Kostrzyna nad Odrą. Najbardziej zatkane są drogi od strony Słubic i Słońska. Tysiące kierowców kieruje się do przejścia granicznego w Kostrzynie, ponieważ rolnicy w niedzielę zablokowali przejście graniczne w Świecku. W trudnej sytuacji są osoby pracujące w Niemczech, ale też kierowcy przejeżdżający przez Kostrzyn tranzytem oraz mieszkańcy miasta. - Od kilkudziesięciu godzin poruszanie się po mieście to koszmar. Dojazd w rejon przejścia granicznego zajmuje około godziny, a przecież to niewiele ponad kilometr z centrum miasta - narzeka jeden z mieszkańców. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na moście drogowym nad Odrą wciąż obowiązuje ruch wahadłowy. Wprowadzono go w lipcu zeszłego roku po tym, jak ciężarówka uszkodziła element przeprawy.