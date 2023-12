Gorzów. Jak będą jeździły autobusy i tramwaje w święta?

24 grudnia po 17.00 tramwaje będą jeździć rzadziej, a dwie linie autobusowe zostaną zawieszone. W święta komunikacją miejską jeździmy rzadziej, więc MZK przygotował już rozkład jazdy na te dni.

Komunikacja miejska w czasie wigilii czy przed południem w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia nie jest popularnym środkiem transportu. W godzinach, gdy siedzimy przy wigilijnym stole, autobusami i tramwajami jeżdżą co najwyżej pojedyncze osoby. Nic więc dziwnego, że Miejski Zakład Komunikacji już kolejny rok na świąteczny czas wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów.

Zacznijmy od niedzieli 24 grudnia. Tego dnia od 17.00 wszystkie linie tramwajowe będą kursowały co 60 minut, a zawieszone zostaną linie autobusowe 104 i 134. Po południu zawieszone zostaną także niektóre kursy na liniach autobusowych: 106, 117, 130, a na linii 126 dwa kursy zostaną skrócone. Jeśli chodzi o pierwszy dzień świąt, czyli poniedziałek 25 grudnia, to do 10.00 – podobnie jak w wigilijny wieczór - nie będą jeździły linie 104 i 134, a tramwaje będą kursować co godzinę. Po południu i wieczorem skrócone zostaną dwa kursy linii 104 i 126. Poza tym komunikacja będzie odbywała się tak jak w niedziele (czyli tramwaje po godz. 10.00 będą jeździły już średnio dwa razy na godzinę na każdej linii).

We wtorek 26 grudnia też będzie obowiązywać niedzielno-świąteczny rozkład jazdy. Drobne korekty tego dnia dotyczą jednak linii 104, 117 i 126.

MZK przygotowało też na okres między świętami a ostatnim weekendem roku. Tego dnia zawieszone zostaną kursy na liniach: 102, 108, 119, 126 oznaczone w rozkładach jazdy jako wykonywane w dni nauki w szkole. W całości zawieszone zostanie natomiast kursowanie linii 128.

Kursowanie autobusów i tramwajów w święta

24 grudnia (niedziela)

* od 17.00 linie tramwajowe kursować będą z częstotliwością co 60 minut

* od 17.00 zawieszone będą linie autobusowe nr 104 i 134

* zawieszone zostaną kursy z przystanku AWF:

- linii nr 106 o godzinach odjazdu 17.45, 20.35, 22.40

- linii nr 130 o godz.19.35 oraz kursy z przystanku Odlewników linii nr 130 o godzinach 18.14, 19.52, 23.00

kurs linii nr 106 z przystanku Odlewników o 20.58

- zawieszone zostaną kursy linii nr 117 o godz.7.30 z przystanku AWF i o godz. 7.45 z przystanku TPV

* kursy linii nr 104 z przystanku Bora-Komorowskiego o godzinach 5.05 i 13.05 skrócone zostaną do pętli Słowiańska (zamiast TPV). Kursy linii nr 104 z przystanku TPV o godz. 6.19 i 14.17 na odcinku trasy TPV – Rondo Europejskie zostaną zawieszone i będą realizowane od pętli Słowiańska

* kurs linii nr 126 o godz. 20.55 z pętli Dekerta Szpital skrócony zostanie do pętli Os. Staszica (zamiast do K-SSSE). Kurs linii nr 126 o godz. 22.10 z pętli K-SSSE Małyszyńska zostanie zawieszony na odcinku K-SSSE – Rondo Szczecińskie i będzie realizowany z pętli Os. Staszica

* pozostałe linie autobusowe kursują według rozkładów niedzielnych.

25 grudnia (poniedziałek)

* do 10.00 linie tramwajowe kursować będą z częstotliwością co 60 minut

* do 10.00 zawieszone będzie kursowanie linii autobusowych nr 104 i 134

* zawieszone zostaną kursy linii nr 117 o godz. 7.30 z przystanku AWF i o godz. 7.45 z przystanku TPV

* kursy linii nr 104 z przystanku Bora-Komorowskiego o godzinach 13.05 i 21.05 skrócone zostaną do pętli Słowiańska (zamiast TPV). Kursy linii nr 104 z przystanku TPV o godzinach 14.17 i 22.19 na odcinku trasy TPV – Rondo Europejskie zostaną zawieszone i będą realizowane od pętli Słowiańska

* kurs linii nr 126 o godz. 20.55 z pętli Dekerta Szpital skrócony zostanie do pętli Os. Staszica (zamiast do K-SSSE). Kurs linii nr 126 o godz. 22.10 z pętli K-SSSE Małyszyńska zostanie zawieszony na odcinku K-SSSE – Rondo Szczecińskie i będzie realizowany z pętli Os. Staszica.

* pozostałe linie autobusowe kursują według rozkładów niedzielnych

26 grudnia (wtorek)

* zawieszone zostaną kursy linii nr 117 o godz. 7.30 z przystanku AWF i o godz. 7.45 z przystanku TPV

* kursy linii nr 104 z przystanku Bora-Komorowskiego o godzinach 5.05, 13.05 i 21.05 skrócone zostaną do pętli Słowiańska (zamiast TPV). Kursy linii nr 104 z przystanku TPV o godzinach 6.19, 14.17 i 22.19 na odcinku trasy TPV – Rondo Europejskie zostaną zawieszone i będą realizowane od pętli Słowiańska

* kurs linii nr 126 o godz. 20.55 z pętli Dekerta Szpital skrócony zostanie do pętli Os. Staszica (zamiast do K-SSSE). Kurs linii nr 126 o godzinie 22.10 z pętli K-SSSE Małyszyńska zostanie zawieszony na odcinku K-SSSE – Rondo Szczecińskie i będzie realizowany z pętli Os. Staszica

* pozostałe linie autobusowe i linie tramwajowe kursują według rozkładów niedzielnych

27-29 grudnia (środa-piątek)

* zawieszone zostaną kursy na liniach 102, 108, 119, 126 oznaczone w rozkładach jazdy jako wykonywane w dni nauki w szkole

* zawieszone zostanie kursowanie linii nr 128

* wszystkie kursy linii nr 112 w kierunku Łagodzina/Kiełpina będą wykonywane z pominięciem przystanku SP 4 przy ulicy Kobylogórskiej. Czytaj również:

Tramwaj pełen prezentów wyjechał na tory w Gorzowie. Święty Mikołaj był motorniczym

Wideo Strefa Biznesu: Optymistyczne szacunki dotyczące PKB Polsk i w 2024 r.