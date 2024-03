Gorzów nie ma dworca PKS, uniwerku, ale dostanie Starbucks? To obietnica w kampanii Jarosław Miłkowski

Starbucks w Lubuskiem ma tylko jeden punkt - w zielobogórskiej galerii Focus Mall.

To jedyne miasto wojewódzkie bez uniwersytetu, w dodatku bez dworca autobusowego i takiego, z którego trudno wyjechać pociągiem, a jeden z kandydatów na prezydenta miasta obiecuje… otwarcie kawiarnianej sieciówki. To nie prima aprilis. To Gorzów.