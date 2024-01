Gorzów. Torowisko wzdłuż Pomorskiej do przebudowy. Będzie też przetarg na projekt nowej linii

Przetargi jeszcze latem?

Torowisko już w 2028?

Kiedy będzie można spodziewać się realizacji wszystkich planów związanych z tramwajami? Unijne pieniądze mają zostać wykorzystane do 2030. Z ich wydaniem nie trzeba będzie jednak czekać do samego końca. Jak już informowaliśmy, dziesięć nowych tramwajów miałoby zjeżdżać do Gorzowa w 2028. Trzeba liczyć od pół roku do roku na przetarg związany z zakupem wozów oraz kolejne trzy lata na ich budowę (za przetarg odpowiadać będzie MZK). Torowisko wzdłuż Jancarza powinno być już wtedy gotowe. Gdy ostatnio rozmawialiśmy z urzędnikami o tablicach systemu informacji pasażerskiej, mówili nam, że mają one być gotowe już w latach 2027-2028