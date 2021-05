Gorzów. Zakazu prezentacji drastycznych treści nie będzie. Auto z szokującymi zdjęciami już ponad rok stoi przed szpitalem

- Zmienimy formę naszej inicjatywy na taki, który pozwoli skutecznie i prawnie ją zastosować - mówiła nam w środę 28 kwietnia Marta Krupa. To gorzowianka, która była inicjatorką obywatelskiego projektu uchwały dotyczącej prezentacji drastycznych treści. Choć mógłby on blokować np. pokazywanie na bilbordach skutków wypadków samochodowych czy palenia tytoniu, w rzeczywistości zmierzał do usunięcia tzw. furgonetki antyaborcyjnej.