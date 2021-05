Premiera w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze: na dobry początek po „odmrożeniu” kultury rozbawi nas „Pralnia” Tadeusza Kuty

Premiera w Lubuskim Teatrze: „Pralnia” Tadeusza Kuty

W sobotę, 29 maja 2021 roku – na zielonogórskiej scenie premiera komedii „Pralnia” Tadeusza Kuty, gdzie Elżbieta Donimirska idzie do łóżka z Januszem Młyńskim i… No tak do końca to nie wiadomo, bo dziennikarzom pokazano skrawek sceny, gdzie świetny aktorski duet leżał pod kołdrą w ciuchach.

Wiadomo, że w „Pralni” (spektakl dla widzów dorosłych) zobaczymy perypetie małżonków z 30-letnim stażem. Że prane będą różne domowe brudy… I że pojawi się w tajemniczej roli Ernest Nita (ostatnio oglądany m.in. w serialu „Stulecie Winnych”).