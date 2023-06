Każdy punkt to ludzka tragedia. Zapełnia się wakacyjna mapa śmiertelnych wypadków

Mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym

W wakacje ruch na drogach sięga zenitu

Wakacje to czas zwiększonego ruchu na drogach. Letnia atmosfera sprzyja rozluźnieniu, które może być niebezpieczne dla podróżujących. To właśnie ten wakacyjny luz powoduje mniejszą czujność za kółkiem, dlatego zazwyczaj to właśnie w sezonie urlopowym dochodzi do największej liczby wypadków. Dodatkowym utrudnieniem, z jakim muszą mierzyć się kierowcy, jest pogoda. Choć może się wydawać, że latem warunki do jazdy są idealne, to jednak nie do końca jest to prawda. Wysokie temperatury obniżają sprawność i koncentrację, a oślepiające słońce ogranicza widoczność. A jeśli dorzucić do tego nadmierną prędkość i brawurę, to przepis na nieszczęście gotowy. Choć to dopiero początek wakacji, to na mapie zaznaczonych jest już kilkanaście punktów. Każdy z nich to coś więcej niż tylko czarna kropka na monitorze i kolejna pozycja w zestawieniu.