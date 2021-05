Lubuskie. Maturzyści pełni obaw. Wyniki mogą być słabe. Czy dostaną się na studia? Zagraniczne uczelnie pomogą

- To jakaś masakra. Mamy jeszcze gorzej niż zeszłoroczni maturzyści. 1,5 roku nie było nas w szkole (najpierw strajk nauczycieli, potem pandemia koronawirusa). Ryliśmy w domach jak głupki, braliśmy on-linowe korepetycje, gdzie się tylko dało. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do matury – opowiada jeden z maturzystów. – I co? Po poziomie rozszerzonym mam wrażenie, że szkoda było wydawać kasę na te korki i uczyć się po nocach. Zadania były z kosmosu i takie trudne, że wszyscy wychodzili załamani. Dziewczyny ryczały i mówiły, że pogrzebały swoje marzenia o studiach na wybranych kierunkach.

Czy tegoroczne matury muszą przesądzić o przyszłości? Okazuje się, że zagraniczne uczelnie przygotowały ułatwienia dla polskich studentów. Sprawdziła to firma doradztwa edukacyjnego Elab Education Laboratory. W tym roku, ze względu na obawy maturzystów, wiele zagranicznych uczelni ułatwia aplikowanie na studia poprzez m.in uproszczone procedury przyjęć. – Przykładowo, wiele zagranicznych uczelni akceptuje w tym roku test językowy Duolingo - jest to test online, który można zdać zdalnie w przeciwieństwie do innych egzaminów. Część uczelni ograniczyła również liczbę przedmiotów rozszerzonych, wymaganych podczas aplikowania. I tak, Coventry University zazwyczaj wymagało zdawania dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W tym roku wystarczy jeden – mówi Marta Mulik z Elab Education Laboratory, firmy doradztwa edukacyjnego, która na co dzień pomaga tegorocznym maturzystom w aplikacji na studia za granicą.

Gdy matura pójdzie nam trochę gorzej

Nawet jeśli matura pójdzie gorzej, można skorzystać z Foundation Year na brytyjskich uczelniach. Jest to rozwiązanie, którego nie spotkamy w polskich szkołach wyższych. To tzw. rok zerowy dla osób, które nie zdały matury tak jak oczekiwały bądź nie dostały się na wymarzony kierunek. To też dobry sposób na podszlifowanie języka i przygotowanie merytoryczne pod kątem przyszłych studiów.

– Foundation Year to dwa semestry na brytyjskiej uczelni. Uczestnik spędza na zajęciach kilkanaście godzin tygodniowo. Może liczyć na wsparcie tutora, pracuje w grupie, ale także samodzielnie. Studia odbywają się w mniejszych grupach, aby wykładowcy mogli poświęcić więcej czasu każdej osobie. Co ważne, każdy z semestrów kończy się egzaminami językowymi i kierunkowymi – Marta Mulik z Elab Education Laboratory.

Co jednak oznacza “słabszy wynik” w odniesieniu do brytyjskich uczelni? Chodzi o średnią wyników na poziomie 50-60 proc. (poziom podstawowy) i 40-55 proc. z przedmiotów rozszerzonych. – W przypadku osób, które uzyskały taki wynik, w trakcie konsultacji często polecamy rok zerowy. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić wynik za rok lub nie czują się pewnie. To doświadczenie to dobry wstęp do kolejnego, pierwszego roku studiów, gdzie bazą będzie właśnie rok zerowy – Marta Mulik z Elab.

Foundation Year dla osób z Polski oferuje wiele uczelni. Między innymi Anglia Ruskin University, University of Roehampton czy Uniwersytet Hertfordshire. Jest on dostępny np. dla osób chcących studiować farmaceutykę, kryminologię, projektowanie odzieży, informatykę czy kierunki biznesowe.