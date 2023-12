Obwodnica zachodnia. Ruszył przetarg, a miasto szykuje się do budowy. Poznaj szczegóły nowej inwestycji

Inwestycja to budowa odcinka, który ma mieć 8,4 kilometra drogi. Jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, o szerokości 7 metrów jezdni, na której mamy osiągać maksymalną prędkość do 80 km/h.

Prezydent od lat tłumaczy konieczność budowy nowych dróg, choć jak każdy temat, ma to swoich zwolenników i przeciwników. Projekty takie jak ten mają prowadzić do rozwoju miasta. Samochodów z roku na rok przybywa, a wykluczenie choćby jednej drogi w mieście, co pokazała sytuacja z nieprzejezdnym wiaduktem, powoduje utrudnienia w ruchu i korki.

Obwodnica zachodnia ma odciążyć Łężycę, Przylep, Płoty i Czerwieńsk

Obwodnica zachodnia ma rozpocząć się od nowego ronda na Trasie Północnej. Powstanie ono między rondem Piastów (na Krosno Odrzańskie) i rondem Ireny Sendlerowej (na Przylep). Nowe rondo zostanie też wybudowane w okolicy przystanku kolejowego w Zielonej Górze Przylepie. Droga ma prowadzić do mostu w Pomorsku, a stamtąd do S3 koło Sulechowa.

W miejscowości Wysokie obwodnica ma połączyć się drogą do Pomorska, planowaną do budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach realizacji mostu w Pomorsku. Wraz z odcinkiem Pomorsko - Sulechów będzie stanowić element tzw. Odrzańskiego Układu Komunikacyjnego, czyli drogi od Trasy Północnej w Zielonej Górze do Sulechowa. Od węzła w Sulechowie droga ma przebiegać dalej do lotniska w Babimoście, co będzie miało także strategiczne znaczenie w rozwoju województwa. Prace budowlane, dotyczące obwodnicy zachodniej, mają trwać w latach 2024-2026, choć urzędnicy mają nadzieję, że uda się je zakończyć do końca 2025 roku.