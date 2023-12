Lubuskie oferty kulturalne na początek grudnia. Opowieści z krainy lodu, młode wino, "Dziadek do orzechów", pracowite Elfy i łagodne granie

Porządnie nam przysypało, temperatury spadły, ale w kulturze w Lubuskiem nadal gorąco. To chyba w takim razie nie jest przypadek, że o krainie lodu - czyli Grenlandii opowie w czwartek w Kożuchowie znany podróżnik - Łukasz Supergan. W Zielonej Górze Elfy będą ratować święta, trwa także Festiwal Bachowski, zaczynają się również jarmarki bożonarodzeniowe. Korzystajcie Państwo i niech wasze mikołajkowe prezenty będą ciekawe i trafione.

KOŻUCHÓW

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie zaprasza w czwartek (7.12), o godz. 18 na spotkanie z podróżnikiem – Łukaszem Superganem. Bohater wieczoru to organizator wypraw długodystansowych, autor, fotograf, przewodnik. Przeszedł ponad 20 000 km po szlakach Europy, Azji i Ameryki Pn., w tym: z Warszawy do Santiago de Compostela, dwukrotnie zaliczył tzw. Łuk Karpat (jako pierwszy człowiek samotnie). Wędrował w Himalajach, Karakorum, Tien-Szan i Pamirze. Przemierzył grań Pirenejów, irańskie góry Zagros, trawers Islandii, całość łańcucha Alp oraz Izraelski Szlak Narodowy. Pod koniec kwietnia 2022, Łukasz Supergan i Mateusz Waligóra, wyruszyli na Grenlandię z zamiarem przejścia największej wyspy na świecie z zachodu na wschód. Zajęło im to trzydzieści pięć dni i 622 kilometry. Tym samym dołączyli do grona czternastu Polek i Polaków, którzy już dokonali takiego wyczynu. Wyprawa „Polish Greenland Expedition” trwała dokładnie pięć tygodni. Waligóra i Supergan zaczynali na zachodzie wyspy w Kangerluusuaq. Po drodze dotarli do opuszczonej stacji radarowej DYE-2, która została wybudowana podczas ery zimnej wojny. Mieli ze sobą broń, na wypadek spotkania z niedźwiedziem polarnym, ale na szczęście nie musieli z niej skorzystać. Grenlandia zaskoczyła ich za to różnorodnością, jak mówili - także śniegu. „W trakcie wyprawy temperatura sięgała -30°C, a prędkość wiatru – powyżej 80 km/h. Podróżnicy wędrowali w kompletnej bieli, gdy chmury, niebo i śnieg zlewają się w ogromną białą pustkę. Okazała się też miejsc niezwykle pięknym, którego kształt zmienia się na naszych oczach, wraz z ocieplającą się Arktyką”. Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA

Jarmark charytatywny W mikołajkową środę (6.12) w godz. 16-19, Europejskie Szkoły Podstawowe oraz Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, już po raz kolejny zaangażują się w pomoc dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Tym razem akcja skierowana jest ku dzieciom chorym onkologicznie, na białaczkę. Na terenie Regionalnego Centrum Animacji Kultury (ul. Sienkiewicza 11) odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy połączony ze zbiórką charytatywną. Nie zabraknie niemieckich kiełbasek z grilla, pierników, świeżo wypiekanych naleśników, ciast oraz ciepłych napojów. Przeprowadzona zostanie również tradycyjna loteria fantowa. Uczestnicy będą mieli także okazję spotkać Świętego Mikołaja. Wstęp wolny.

Czas na młode wino

Podczas weekendu (2-3.12) Fundacja Tłocznia zaprasza na „Święto Młodego Wina”. O godz. 12, w lokalu „Srebrna Góra” zostaną ogłoszone wyniki I. Konkursu Win z Historycznego Śląska (wstęp wolny). O godz. 14, rozpocznie się tam spotkanie autorskie z Mirosławem Kulebą połączone z promocją jego książki „Topografia obiektów winiarskich i winnic Zielonej Góry” (drugie, uzupełnione wydanie). Z kolei o 16.30 od dawnej piwnicy Ernsta Mühle, zacznie się około półtoragodzinny spacer z lampami naftowymi po dawnych zabytkach winiarskich miasta. Udział bezpłatny. Natomiast o 19, w Srebrnej Górze, odbędzie się odpłatna Gala Win Śląskich. W niedzielę, o 17, w dawnym Domu Stanów Ziemskich (ul. Sikorskiego 6), odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Koziołkiem – autorem trasy turystyczno-literackiej „Wzgórze Piastów – Powrót hrabiny”. Wstęp wolny. Całość uzupełniają dwudniowe degustacje prowadzone przez 22 lokalne winnice.

Premiera w teatrze

Lubuski Teatr – Scena Lalkowa zaprasza w sobotę (2.12) o godz. 16 na premierę przedstawienia pt. „Przy, przy” w reżyserii Piotra Soroki. To przedstawienie dedykowane dla publiczności 1+, osób o różnej wrażliwości sensorycznej, w tym dla osób w spektrum autyzmu, którego głównym tematem jest przytulanie, czułość i dotyk. Nie będzie gwałtownych zmian światła czy natężenia dźwięku, zaskakujących sekwencji ruchowych oraz agresywnych gestów oraz korzystanie z pozytywnie kojarzących się sytuacji. Kolejne przedstawienia w niedzielę oraz we wtorek. W środę i czwartek, z kolei, Teatr zaprasza na bajkę „Niebieski piesek”. Wstęp płatny.

Elfy w kacji Mikołajkowe święto odbędzie się w Zielonej Górze w niedzielę 3 grudnia. Czytanki Kapitana Keplera, warsztaty plastyczne, animacje dla dzieci a przede wszystkim spotkania ze Świętym Mikołajem. Program >>>>

Optymizm w pałacu Z kolei Zielonogórski Ośrodek Kultury – Filia w pałacu w Starym Kisielinie, zaprasza w sobotę (2.12) o godz. 18 na koncert „Jest świetnie”, podczas którego swoimi wokalnymi talentami (i nie tylko) pochwalą się na scenie: Leszek Jenek, Paulina Solska, Agnieszka Wójcik, Kamila Winkler. Całość przygotowała Natasza Smirnowa.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Musical w filharmonii Filharmonia Gorzowska zaprasza na swoją najnowszą produkcję musicalową. Pokaz otwarty „Alicji w krainie czarów” odbędzie się w niedzielę (3.12) o godz. 12, zaś spektakle dla grup zorganizowanych (wymagane wcześniejsze zgłoszenie) dostępne będą od 4 do 7 grudnia. Z kolei w piątek (8.12) w Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się koncert kameralny z fortepianami w roli głównej. Dzieła Ravela, Dukasa, Schuberta czy Piazzoli zagra Chopin Piano Duo, w składzie: Bartłomiej Kominek i Anna Boczar. Wstępy płatne.

Etnorytmika Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. zaprasza w sobotę (2.12) o godz. 11 do Klubu Kultury MCK Zodiak, na spotkanie „Familijna Etnorytmika”. To podróż do różnych zakątków świata, by wspólnie odkrywać niezwykłe barwy muzyki i tańców, które inspiracje czerpały ze świata przyrody oraz codziennego życia. Uczestnicy poznają także różne instrumenty z całego świata, na których będzie można zagrać.

Jazz w Filarach

W sobotę (2.12) o godz. 19.30, w Jazz Clubie „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp. zagra Wojtek Pilichowski Band. To zespół, który łączy w sobie wirtuozerską grę basisty Wojtka Pilichowskiego, najbardziej rozpoznawalnego polskiego basisty na świecie wraz z umiejętnościami pozostałych muzyków: Dawida Trawickiego – gitara, Mateusza Kroka – perkusja oraz Bartosza Pokrywki – instrumenty klawiszowe. Wstęp płatny.

GUBIN

We piątek (8.12) o godz. 19, w galerii „Ratusz” Gubińskiego Domu Kultury, odbędzie się Recital Jarosława Pikuły. Będzie to recital poezji śpiewanej z najpiękniejszymi i najbardziej znanymi utworami z nurtu poezji śpiewanej, ale w akustycznych brzmieniach. Pikuła z towarzyszeniem zespołu w składzie: Janusz Gajda - gitara, Tomasz Makuchowski – bas oraz Andrzej Jóźwiak - klarnet, saksofony, wykona piosenki z repertuaru „Starego Dobrego Małżeństwa”, zespołu „Raz Dwa Trzy”, Marka Grechuty oraz kompozycje własne. Artyści są laureatami festiwalu „Poetyckie rubieże”. Znani są choćby m.in. ze swoich utworów dostępnych na kanałach streamingowych „stan posiadania”, „Ty”, „Zanim odejdziesz”. Niedawno mieli okazję występować w Polskim Ośrodku Sołeczno-Kulturalnym w Londynie czy w Polish Radio London. Regularnie występują także w całej Polsce. Wstęp płatny.

DREZDENKO

W niedzielę (3.12) o godz.17, w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku odbędzie się prezentacja gry na instrumentach dętych i perkusyjnych połączone z możliwością wstąpienia do miejskiej orkiestry dętej. W piątek (8.12) od godz. 16 na placu Wileńskim w Drezdenku odbędzie się tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy.

ŻAGAŃ

Żagański Pałac Kultury zaprasza do sali kryształowej, w czwartek (7.12) o godz. 18, na przedstawienie „Dziadek do orzechów” - Piotra Czajkowskiego. To balet klasyczny w dwóch aktach, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność całego świata, zwykle w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, które słynie m.in. ze słynnego „Walca kwiatów” oraz szeregu tańców np. hiszpańskiego, arabskiego czy rosyjskiego trepaka. Widowisko wykonają tancerze Royal Lviv Ballet. To zespół złożony z solistów baletów rosyjskich (Maryjskiego i Bolshoi) oraz ukraińskich (Narodowego Lwowskiego i Kijowskiego), kontynuujących tradycje słynnej rosyjskiej szkoły baletowej, który od lat zdobywa prestiżowe międzynarodowe nagrody. Wstęp płatny.

WYDARZY SIĘ

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach

1-26.12 – Akcja „Gorzów blisko świąt”, Gorzów Wlkp.,

8-10.12 – Szprotawski Jarmark Bożonarodzeniowy, Szprotawski Dom Kultury,

10.12 – Jarmark Świąteczny, Strzelce Krajeńskie,

9.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy, Solniki,

9.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy, Krosno Odrzańskie,

10.12 – Pieśni Łemków, spotkanie i koncert, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej,

13.12 – Koncert adwentowy, Szkoła dr Rahn i RCAK Zielona Góra,

14.12 – Spotkanie świąteczne „Przywitajmy maleńkiego”, Żarski Dom Kultury,

15.12 – Stalowy Jarmark Bożonarodzeniowy na „Jancarzu”, Gorzów Wlkp.,

15-21.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy, Zielona Góra,

16.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy, Sulechów,

16.12 – XIX koncert charytatywny akcji „Warto jest pomagać”, Zielona Góra,

16.12 – Wspólne kolędowanie z zespołem „Enej”, Hala Sportowo – Widowiskowa, Nowa Sól,

16-17.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy „Idą Święta”, Muzeum Etnograficzne w ZG-Ochli,

16-17.12 – Jarmark Bożonarodzeniowy, Gubin,

18.12 – Wspólne kolędowanie z ze społem „Enej”, Gorzów Wlkp.,

29.12 – Koncert kolęd i pastorałek „Gwiazdo świeć, kolędo leć”, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Żarach,

14.01.24 – Koncert kolęd z zespołem „Pectus”, Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie,

15.01 – Koncert „Czerwone Gitary 55-lecie”, Świebodziński Dom Kultury,

