Płonka, Wontor i Kamiński przestaną być posłami. Co z nimi dalej?

Wygodny fotel w Senacie, na rzecz tego mniej wygodnego w Sejmie, zamieni senator Robert Dowhan z PO, ale wysokiej odprawy nie otrzyma. Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora przewiduje ją tylko dla tych polityków, którzy sprawowali mandat w dniu zakończenia kadencji i nie uzyskali go na kolejną kadencję Sejmu lub Senatu. Oznacza to, że znany w Lubuskiem senator, głównie z zaangażowania w promocję speedway’a, nie tylko się nie wzbogaci, ale jako poseł, będzie musiał dużo więcej pracować.

Trzech lubuskich posłów traci poselskie mandaty. Każdy z nich: Elżbieta Płonka, Bogusław Wontor oraz Krystian Kamiński, biedy raczej nie zazna. Po pierwsze, mają pozycję i doświadczenie zawodowe, inne niż polityczne. Po drugie, wszystkim przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego uposażenia. Oznacza to, że jeszcze w listopadzie, na konto każdego z nich, wpłynie kwota 38 479,92 zł. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że od sierpnia do 13 listopada Sejm nie będzie obradował, a posłowie pobierają swoje wynagrodzenia, mogą sporo odłożyć

Opuszczający Sejm politycy z województwa lubuskiego są w dobrej sytuacji także z innych powodów. Zgodnie z przepisami, choć dotyczy to tylko Bogusława Wontora z Nowej Lewicy, po wygaśnięciu mandatu mają prawo wrócić tam, gdzie pracowali przed wyborem do parlamentu, jeśli wzięli tam urlop bezpłatny. W przypadku Wontora jest to Urząd Marszałkowski, gdzie może liczyć na takie same lub równorzędne stanowisko i z takim samym wynagrodzeniem, jakie otrzymywał przed wyborami w 2019 roku tj. głównego specjalisty. Poza tym, nie będzie go można zwolnić, ani obniżyć mu wynagrodzenia, przez dwa najbliższe lata.