Świeża porcja lubuskich ofert kulturalnych. Orszaki Trzech Króli, Niemen, German i Grechuta w teatrach, koncerty karnawałowe, kolędowanie

Ten spektakl był moim marzeniem od lat. Wychowałem się na piosenkach Marka Grechuty, to one ukształtowały moją wrażliwość. Wiedziałem, że kiedyś go zrobię. W tym spektaklu nie ma jakiejś wyraźnej fabuły, ale jest rodzaj impresji. Piosenki Grechuty to przede wszystkim piękna poezja. Grechuta śpiewał Gałczyńskiego, Mickiewicza, sam też był świetnym poetą. A ponieważ dobra poezja jest uniwersalna i dotyczy kondycji człowieka - kondycji moralnej, kondycji świata - to w tym czasie te piosenki okazały się szczególnie aktualne. Wiele fragmentów wydaje się napisanych na ten czas, który teraz mamy.