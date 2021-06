Szynobusy za 43 mln zł to bubel? Psują się na potęgę, choć jeżdżą... pół roku

- W ciągu tygodnia pięć razy muszę jechać pociągiem do szkoły i pięć razy z niej wracam. I tylko około 50 proc. połączeń jest punktualnie. Co drugi pociąg spóźnia się lub w ogóle nie przyjeżdża - mówi nam Julia Dzikowska z Witnicy, drugoklasistka z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Półtora tygodnia temu uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej, a więc znów mają zajęcia w szkołach. Dla dojeżdżających zrobił się problem.

- W ostatni poniedziałek chciałam wrócić z Gorzowa do Witnicy pociągiem o 13.16. On jednak wcale nie przyjechał. Musiałam więc czekać na pociąg o 14.40, a on z kolei nie przyjechał o czasie, tylko się spóźnił. Nie mam możliwości jazdy samochodem, więc w efekcie musiałam spędzić na dworcu około dwie godziny - mówi licealistka. - Pociągi spóźniały się już jesienią zeszłego roku, ale nie tak bardzo jak teraz. Ja przez to nie tylko spóźniam się do szkoły, ale też nie mam pewności, że do niej dojadę czy wrócę do domu - mówi 17-latka.