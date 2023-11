Trzecia Droga miast drogą do zmiany, okazała się prowadzić w to samo miejsce, w którym polska polityka była przed rokiem 2014

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ministrem obrony zostanie Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli się wypełni, co rzeczone znaki wskazują, Donald Tusk rozwiązane będzie miał dwa problemy. Po pierwsze twarzą zmniejszenia inwestycji w bezpieczeństwo będzie nie on, tylko Kosiniak-Kamysz. Po drugie, sytuacja ta utrudnia jakiekolwiek próby porozumienia pomiędzy PiS-em a PSL-em. W kwestiach bezpieczeństwa Prawo i Sprawiedliwość jest mocne. I - stosunkowo - wiarygodne. Będzie więc Kosiniaka i PSL rozliczać. I to on, a nie Tusk będzie się tłumaczył z rezygnacji z budowy nowej linii produkcyjnej Krabów, rezygnacji z zamówienia amerykańskich szturmowych śmigłowców, ograniczenia liczebnej rozbudowy armii i tych wszystkich innych rzeczy, o których słychać na warszawskich korytarzach. A będzie się tłumaczył pewnie tak, jak z podnoszenia wieku emerytalnego.

Będzie się też musiał tłumaczyć wyborcom, których przekonywał, że Trzecia Droga to sposób na to, żeby nie głosować ani na Kaczyńskiego, ani na Tuska. Głosy na Trzecią Drogę nie dość, że okazały się głosami na premiera Tuska, to jeszcze, wygląda na to, że są głosami na bohaterów afery taśmowej: Bartka Sienkiewicza i Radka Sikorskiego. I o ile ten pierwszy schował się na prawie dekadę i częściej można go było zobaczyć w warszawskich barach niż telewizji, to drugi ciężko pracował, by udowodnić, że ma jeszcze mniejsze kompetencje do pełnienia funkcji szefa MSZ. Ciężko i skutecznie. Przypomnijmy sobie rosyjskiego przedstawiciela przy ONZ wymachującego w Radzie Bezpieczeństwa kartką z tweetem Sikorskiego sugerującym amerykańską odpowiedzialność za zniszczenie Nord Stream. Albo fakt sponsorowania go przez Saudyjczyków.