Wybory do rady miasta Gorzowa. Oto kandydaci i ulice w okręgu nr 5

Okręg nr 5 to, w skrócie, część miasta, do której należy Górczyn oraz Dolinki. W tegorocznych wyborach do rady miasta Gorzowa wystartuje tu siedem komitetów. Na listach sześciu z nich jest po siedmiu kandydatów, a na liście jednego komitetu jest pięcioro kandydatów. O mandat radnego ubiegać się tu będzie łącznie 47 osób.