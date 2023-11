Życie 8-latka było zagrożone! Chłopiec trafił do szpitala w eskorcie zielonogórskiej policji |WIDEO

Zrozpaczona kobieta zadzwoniła z prośbą o pomoc. Swoją sytuację przedstawiła dyżurnemu zielonogórskiej komendy. Poprosiła go o policyjny pilotaż auta z Sulechowa do Zielonej Góry. Poddenerwowana kobieta jechała do szpitala z 8-letnum synkiem, którego życie było zagrożone. Do akcji oddelegowano zielonogórskich policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji. To oni pilotowali jadącą z Sulechowa do Zielonej Góry kobietę, aby uratować zdrowie jej dziecka.

- Dyżurni pozostali w kontakcie telefonicznym z kobietą, aby wiedzieć gdzie ta się znajduje i jednocześnie skierowali w jej stronę wolny patrol policjantów z oddziałów prewencji. Dzięki sprawnej koordynacji dyżurnych obydwa pojazdy wkrótce się spotkały i mundurowi rozpoczęli pilotowanie matki z chorym dzieckiem. Dzięki szybkiej reakcji i współpracy wszystkich policjantów – dyżurnych i patrolu – chłopiec szybko i bezpiecznie dojechał na miejsce, gdzie już czekali powiadomieni o sytuacji lekarze. Na szczęście okazało się, że po interwencji medyków i podaniu odpowiednich leków mały pacjent został wkrótce wypisany ze szpitala do domu - informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska.