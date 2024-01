79. rocznica przełamania linii Odry. Kto chciał, zwiedzał dziś bunkry za darmo. Niesamowite wnętrza | ZDJĘCIA

Skansen Fortyfikacyjny Czerwieńsk - lokalizacja:

W sobotę, 27 stycznia w Skansenie Fortyfikacyjnym w Czerwieńsku odbyły się obchody 79. rocznicy przełamania Linii Oderstellung (niem. Środkowa Odra). Przybyli goście jak zawsze mogli liczyć na darmowe zwiedzanie obiektów, które na co dzień nie są dostępne. Zwiedzanie takich obiektów to zawsze ogromna atrakcja nie tylko dla mieszkańców, ale także przyjezdnych. Móc zobaczyć na własne oczy obiekty i technologię, która odgrywała kluczową rolę podczas wojny, to zawsze niesamowite przeżycie

