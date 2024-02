Instrumenty dęte i perkusyjne zaprezentują się w Filharmonii Gorzowskiej. W Zielonej Górze zabrzmią utwory Brahmsa i Schumanna

Dęte i perkusyjne tornado

Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Gorzowskiej poprowadzi tego wieczoru Ewa Strusińska. To uznana polsko-brytyjska dyrygentka symfoniczno-operowa, finalistka i laureatka prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Gustava Mahlera w Bambergu.

Fortepian i symfonia

Z kolei w Filharmonii Zielonogórskiej w piątek (2.02) usłyszymy Koncert fortepianowy d-moll op. 15 - Johannesa Brahmsa ukończony przez 25-letniego wtedy kompozytora, w 1858 roku. Partię solową na fortepianie wykona Mateusz Zubik.

To aktywny solista i kameralista. Do tej pory koncertował m.in. w Nowym Jorku (Carnegie Hall), Wiedniu, Budapeszcie, Bayreuth, Warszawie czy Krakowie (m. in. Filharmonia Krakowska, Teatr im. J. Słowackiego).