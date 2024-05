Piękny jubileusz Stowarzyszenia w Stanowicach. Pokazują, że warto pracować dla innych

Z miłości do żużla

– U nas swoje pierwsze sportowe kroki stawiał także dzisiejszy indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik – wspomina Piaskowski. – W Stanowicach pojawił się pierwszy raz w 2000 roku, w wieku pięciu lat. Towarzyszyli mu wtedy starszy o pięć lat brat Paweł i oczywiście ojciec. Pamiętam, że na pierwsze zajęcia ściągnęliśmy ówczesnego zawodnika Stali Jarka Łukaszewskiego , by pokazał Bartkowi, na czym polega jazda na motocyklu.

Do dziś każdy uczestnik zawodów w Stanowicach otrzymuje fundowane przez sponsorów nagrody (to ewenement w skali kraju), a obiekt jest cały czas otwarty i dostępny do treningów. Warunek przeprowadzenia zajęć jest tylko jeden: dzieciakowi musi zawsze towarzyszyć dorosły opiekun.