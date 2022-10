Kulturalny początek jesieni. Tydzień seniora, organy, noc bibliotek, jazzujące muzeum, Osiecka na big band, breakout, dzieje się

SULĘCIN

W Sulęcinie, w sobotę (1.10) o godz. 19 w sali widowiskowej Sulęcińskiego Domu Kultury wystąpią muzycy legendarnej grupy „Breakout” w programie „Tribute to Nalepa”. Założycielem zespołu, w 1968 roku, był Franciszek Walicki. Pierwszy skład zespołu to: Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska, Krzysztof Dłutowski, Janusz Zieliński i Józef Hajdasz. W tym składzie zespół zagrał swój pierwszy koncert w klubie „Stodoła” w Warszawie a oficjalny debiut nastąpił na Festiwalu „Musicorama” w Warszawie. Następnie grupa wystąpiła w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki, gdzie zaprezentowała m.in. swój pierwszy przebój pt. „Gdybyś kochał, hej”. W styczniu i lutym roku 1969 ta piosenka dotarła do pierwszego miejsca radiowej listy przebojów, dzięki czemu wkrótce ukazała się pierwsza płyta zespołu „”Na drugim brzegu tęczy". W 1970 r. do zespołu dołączył Tadeusz Trzciński (harmonijka ustna). Powstają wtedy kolejne płyty zespołu: "Blues", "Mira", "Karate", "Ogień". Do roku 1980 zespół nagrał łącznie 10 albumów, z których najsłynniejszym stał się album ”Blues”. Breakout oficjalnie istniał do 1982r., kiedy to Tadeusz Nalepa rozpoczął karierę solową. Wstęp płatny.