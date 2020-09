Lubuszanie wśród najzdolniejszych uczniów Polski. Skąd pochodzą? Co takiego zrobili?

Matura z angielskiego to lajcik

Forma online wydarzenia nie wpłynęła jednak na ogromną wagę przykładaną przez organizatorów do aspektu ćwiczeń praktycznych i samodzielnego przeprowadzania eksperymentów oraz pracy w grupie i integracji uczestników. Uczniowie w swoich zaimprowizowanych domowych laboratoriach, dzięki przesłanym pomocom naukowym, uczyli się m.in. szycia chirurgicznego, analizowali skład różnych roztworów czy programowali roboty. Wzięci pod skrzydła wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach, pracowali podzieleni na cztery grupy: chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie.

Zdolni Lubuszanie mówią o obozie

– Było intensywnie, ponieważ każdy dzień wypełniony masą zajęć, ale to bardzo dobrze. Nauczyłem się sporo na warsztatach. Bardzo podobała mi się właśnie ta część praktyczna, kiedy mogliśmy coś zrobić samodzielnie, na swoim stole, zobaczyć, jak to działa. Wiedzieliśmy, że jest to ta nauka, którą wykonywalibyśmy w laboratorium – opowiada Hubert Kubiszewski z grupy chemia i biochemia.