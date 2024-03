Przedwiośnie w lubuskiej kulturze ma się świetnie. Jose Torres, fado, Grubson, Krzesimir Dębski, Antonelli-Bendyk, 25 lat Erato, Laura Łącz

W marcu, jak w garncu mówi ludowe przysłowie. Podobnie jest w lubuskiej kulturze, do wyboru, do koloru. W ten weekend oraz na nadchodzący tydzień, mamy mnóstwo ofert, także na Dzień Kobiet. Odwiedzą nas sławy muzyki jak Jose Torres, Krzesimir Dębski czy Grubson, ale nie zabraknie także nostalgicznego fado, poezji śpiewanej, polsko-włoskiego duetu Benedyk & Antonelli oraz wspomnienia o Czesławie Niemenie i Annie German. O kobietach i dla kobiet zagra również Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego.

NOWA SÓL

Grubson na scenie W sobotę (2.03) o godz. 19 w hala sportowo-widowiskowej (ul. Zjednoczenia 21) odbędzie się koncert Tomasz Iwanca (Grubsona). To polski raper i producent muzyczny, który swoją działalność artystyczną rozpoczął już trzydzieści lat temu. Występował w formacjach „3oda Kru”, „Siła-Z-Pokoju” i „Super Grupa”. W 2009 r. nakładem MaxFloRec ukazał się jego pierwszy oficjalny album „O.R.S”. Fani rapu cenią go zwłaszcza za charakterystyczny styl artysty w formule „otwartego hiphopu” oraz pozytywne, trafne teksty. W 2019 r. jego utwór „Na szczycie” zdobył 100 milionów wyświetleń w serwisie YouTube, jako pierwszy na polskiej scenie rapowej. Artysta prowadził także program w Polskim Radiu. Wstęp płatny.

Nostalgiczne fado W piątek (8.03) o godz. 19, choć w Nowosolskim Domu Kultury, w ramach cyklu „Siesta w drodze”, wystąpi Pedro Moutinho. Artysta pochodzi ze słynnej rodziny mistrzów fado: rodzice są artystami tej sztuki; brat Carlos Manuel – Camane jest, obok Marizy, największą gwiazdą portugalskiej muzyki. Pedro zaczął śpiewać już jako jedenastolatek w najważniejszych „Casas de Fado” w stolicy Portugalii - Lizbonie.

Kubańskie rytmy Także w piątek (8.03), ale w hali sportowo-widowiskowej (ul. Zjednoczenia 21) o godz. 19.30 wystąpi słynny perkusista latynoski Jose Torres & Havana Dreams. Będzie można usłyszeć kwintesencję kubańskiej muzyki tradycjonalnej, znane utwory w stylu „Buena Vista Social Club” oraz kompozycje własne.

ŻAGAŃ

W piątek (8.03) o godz. 18, w sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury, z koncertem muzyki filmowej, wystąpi Krzesimir Dębski i Donna Corda Quartet. Gościnnie zaśpiewają: Katarzyna Pusowska, Marcin Rogala i Aleksander Wróblewicz. W programie znajdą się utwory ze znanych produkcji filmowych i serialowych m.in.: „Szuflandio ma”, „Czas nas uczy pogody”, „Życie jest nowelą”, „Złotopolscy”, „Na dobre i na złe”, „Mama Afryka”, „Dumka na dwa serca” czy „Country in E”. Krzesimir Dębski to wybitny polski kompozytor, uznany dyrygent orkiestrowy a także wirtuoz jazzowych skrzypiec i pianista. Poruszający się równie swobodnie w świecie jazzu, jak i muzyki klasycznej. Pracował niemal we wszystkich dziedzinach świata muzyki. Wstęp płatny.

SZPROTAWA

W czwartek (7.03) o godz. 18.30, ale w sali widowiskowej Szprotawskiego Domu Kultury, wystąpi polsko-włoski duet Halina Benedyk i Marco Antonelli. Wstęp wolny.

IŁOWA

W piątek (8.03), Biblioteka Kultury w Iłowej zaprasza na recital poetycko-muzyczny „Piękne dziewczyny” w wykonaniu Laury Łącz – aktorki teatralnej, filmowej i telewizyjnej, piosenkarki, reżyserki oraz pisarki. Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA

Ćwierć wieku Erato

W sobotę (2.03) o godz. 18, w sali Hydrozagadka – Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, odbędzie się koncert „Cztery pory roku według Erato”. Będzie to muzyczne przedstawienie, w którym znajdą się fragmenty około 60 znanych polskich piosenek połączonych w cztery wiązanki, opowiadające o kolejnych porach roku. Nie zabraknie także nowych aranżacji

z podziałami na partie solowe oraz opracowań wielogłosowych. Studio piosenki „Erato” zostało założone w ZOK-u pod koniec 1998 roku. Jest prowadzone do dziś przez Krzysztofa Mrozińskiego. Przez te lata przewinęło się przez nie setki młodych wokalistek i wokalistów. Niektórzy z nich do dziś aktywnie i zawodowo zajmują się śpiewaniem i muzyką. Wokaliści występowali oraz byli wielokrotnie nagradzani na różnych ważnych festiwalach w kraju i za granicą, a także prezentowali się w znanych programach telewizyjnych takich jak: „Szansa na sukces”, „The Voice of Poland”, „The Voice of Kids” czy „Bitwa na głosy”. Wstęp płatny.

Sztuka Bovella w Lubuskim Teatrze

W ten weekend (1-3.03) na deskach Lubuskiego Teatru będzie można obejrzeć sztukę Andrew Bovella "To wiem na pewno". Andrew Bovell zawarł w swojej sztuce To wiem na pewno historię rodzinną. Taką, z jaką tak chętnie spotykamy się w ulubionych, telewizyjnych serialach. Ulubionych, bo dających szansę na odnalezienie w nich - jeśli nie siebie, to swoich bliskich, krewnych, przyjaciół. Gdyby dramat Bovella pozostał jedynie reportażową relacją z życia dość zwykłej rodziny, nie wart byłby szczególnego zainteresowania. A przecież budzi fascynację, zachwyca. Bo też JAK to jest napisane! Co za materiał na role! Jakie pole do inscenizacji! Mistrzostwo autora polega też na tym, że ta - zwyczajna niby fabuła, jak w dramatach Czechowa - niepokoi i każe stawiać pytania natury metafizycznej. W realizacji pod wodzą dyrektora Lubuskiego Teatru Roberta Czechowskiego wzięły udział połączone siły obu scen. Ten zabieg z pewnością podnosi dodatkowo atrakcyjność przedstawienia dla publiczności obu miast.

Konkursowe wielkanocne pisanki w muzeum W środę (6.03) o godz. 17 w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się wernisaż wystawy „wielkanocne pisanki” ze zbiorów Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Po wernisażu będzie można także wysłuchać prelekcji etnografa Mirosława Pecucha „Zapisane światy”. Według chrześcijan, pisanki oznaczają zmartwychwstanie Jezusa, symbolizują także budzenie się do życia natury. Na ziemiach polskich, zwyczaj ozdabiania jajek, znany był już w X wieku. Ślady przyozdabiania jajek odkryto już w starożytności – w Mezopotamii. Z kolei od 1971 roku, Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek. Zainicjował go, wywodzący się z zachodniej Łemkowszczyzny - działacz mniejszości ukraińskiej - Michał Kowalski. Konkurs skierowany był początkowo do mniejszości ukraińskiej w Polsce, jako jeden z czynników podtrzymujących etniczność, ale nabrał jednak z biegiem czasu szerszego wymiaru. Na konkurs zgłaszają swoje prace zarówno artyści z różnych zakątków Polski, jak i z zagranicy, głównie z Ukrainy, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Pisanki przysyłane na konkurs prezentują różnorodne regiony. Szczególną kategorię stanowią te inspirowane Huculszczyzną. Poza tym pisanki nadsyłane na konkurs prezentują wzory wywodzące się z Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Krakowskiego, Lubelszczyzny, Podlasia, Kurpiów, Śląska Górnego i Opolskiego, Sokalszczyzny, Wschodniego Podola, Wołynia, Pokucia, Wileńszczyzny, Łużyc, Mazowsza i innych regionów. Aż do 5 maja, część z nich będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Na wernisaż wstęp wolny.

Jazz u Cichej Kobiety

O godz. 20 (8.03), studenci UZ - kierunku jazz i muzyka estradowa oraz klub „Piekarnia Cichej Kobiety” zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet. Młodzi artyści zaprezentują standardy jazzowe oraz inne utwory popularne w jazzowych aranżacjach. Wstęp płatny.

Big Band o kobietach

Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na koncert z okazji Dnia Kobiet „Bo z dziewczynami nie jest źle”, który odbędzie się 7 marca o godz. 19, w auli UZ przy ul. Podgórnej 50. Program koncertu obejmuje twórczość wybitnych poetów i kompozytorów m.in. takich jak: Jerzy Wasowski, Włodzimierz Nahorny, Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Antoni Kopff, Jacek Mikuła, Jerzy Abratowski, Marian Pawlik. Występ będzie również okazją do promocji nowych piosenek, specjalnie przygotowanych na koncert przez big band. Wstęp wolny.

SULECHÓW

Sulechowski Dom Kultury zaprasza 8.03 o godz. 19 na koncert poświęcony twórczości Anny German i Czesława Niemena. Utwory zasłużonych dla kultury polskiej, artystów wykonają: Inna Kamaryan (pochodzi z Taszkientu (Uzbekistan), gdzie studiowała na fakultecie śpiewu solowego) i Jarosław Królikowski (uznany wrocławski śpiewak operowy i operetkowy). Towarzyszyć im będzie Jerzy Janke (akompaniament), a całość poprowadzi działacz i promotor kultury - Jan Edward Czachor. Wstęp płatny.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

W piątek (8.03) o godz. 19 w Kostrzyńskim Centrum Kultury ,,Kręgielnia" koncert „Heartcore” da Hubert ”Spiętegy” Dobaczewski - gitarzysta, wokalista i autor tekstów znany z wieloletnich występów z zespołem „Lao Che”. Artysta wystąpi z zespołem, w skład którego wchodzą uznani muzycy sceny niezależnej: Bartek Kapsa - perkusja, sampler, Mikołaj Zieliński - bas, klawisze oraz Patryk Kraśniewski – klawisze.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Trzech tenorów W sali Filharmonii Gorzowskiej, w niedzielę (3.03) o godz. 16 i 19, odbędą się koncerty „Tre voci” w ramach trasy „My way”. Zespól tworzą: Voytek Soko Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – wszyscy tenorzy, którzy na nowo próbują odkrywają piękno klasycznych dzieł nadając im nieco bardziej współczesnego brzmienia. Przed założeniem zespołu, każdy z tenorów koncertował solowo. W 2015 rozpoczęli współpracę, a swój pierwszy wspólny koncert zagrali 29 sierpnia w Krakowie u boku Grażyny Brodzińskiej. W styczniu 2016 wystąpili na deskach Copernicus Center w Chicago. W grudniu 2021 roku reprezentowali Polskę w Dubaju podczas Expo 2020, gdzie wystąpili w koncercie u boku m.in. Roksany Węgiel, Ani Rusowicz, Alicji Szemplińskiej czy „Golec uOrkiestra”. W programie znajdą się liczne przeboje muzyki popularnej w symfonicznych aranżacjach. Nie zabraknie wielkich przebojów jak „My way”, „Amazing grace”, „Il mondo”, „Szczęśliwej drogi już czas” czy „The prayer”. Wstęp płatny.

Dzień kobiet w Teatrze Osterwy

Na piątek (8.03), Teatr im. J. Osterwy przygotował specjalny koncert z myślą o kobietach - "Koncert o zapachu pomarańczy". Wystąpi zespół "5 Pora Roku" w składzie: Cezary Żołyński, Sylwia Dera, Mariusz Smoliński i Marek Popis. W repertuarze znajdą się utwory m.in.: Leonarda Cohena, Zbigniewa Wodeckiego i Andrzeja Zauchy. Wyjątkowym akcentem tego wieczoru będzie występ nowego aktora teatru – Kacpra Kubryńskiego, który uwiedzie swoim aksamitnym głosem. Wstęp płatny.

WYDARZY SIĘ

2-3.03 – Festiwal Roślin, Zielona Góra,

2.03 – Koncert zespołu „Beltaine”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

2.03 – Wernisaż wystawy Doroty Karandyszowskiej – „Przemiana”, Klub Kultury MCK Jedynka, Gorzów Wlkp.,

4.03 – Spotkanie z cyklu „Antropologiczne poznawanie świata – 5000 km pieszo przez Góry Skaliste”, sala widowiskowa MCK, Gorzów Wlkp.,

7.03 – Koncert „Święto Kobiet w Zamku”, Centrum Kultury „Zamek”, Kożuchów,

9.03 – Barbie Party lata 90-te, Zbąszynecki Dom Kultury,

10.03 – Koncert „Szymona Wydra akustycznie”, Biblioteka Kultury, Iłowa,

10.03 – Występ ZPiT „Śląsk”, Hala CRS, Zielona Góra,

14-17.03 – Tango Festival, Studio Dance Club, Zielona Góra,

16.03 – Koncert orkiestry Mariusza Woźniaka „Miłość niejedno ma imię”, Szprotawski Dom Kultury,

17.03 – Kaziuki, Muzeum Etnograficzne, Zielona Góra,

18.03 – Spotkanie z Adamem Woronowiczem, Centrum Kultury „Zamek”, Kożuchów,

20.03 – Koncert fortepianowy Katarzyny Sobich i Łukasza Byrdy, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra,

22.03 – Premiera sztuki „Wiśniowy sad”, Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.,

23.03 – Koncert „Kim Nowak”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

23.03 – Premiera sztuki „Pałac”, Lubuski Teatr w Zielonej Górze,

23.03 – Szprotawski Jarmark Wielkanocny,

23-24.03 – 80-ta rocznica Wielkiej Ucieczki, Muzeum Obozów Jenieckich, Żagań,

24.03 - Koncert “Me And That Man”, Żarski Dom Kultury,

24.03 – Koncert Pauliny Styś z cyklu „Piętro wyżej”, Szprotawski Dom Kultury,

25.02 – Szlagierowy zawrót głowy, ZOK, Zielona Góra,

1.04 – Koncert wielkanocny Orkiestry Dętej “Zastal”, Zielona Góra,

5.04 – Koncert “Enej - Vesna Tour”, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

11.04 – Koncert „NutkoSfera - CeZik dzieciom”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

13.04 – Koncert „Wójcik i Sarniak”, Kostrzyńskie Centrum Kultury,

27.04 – Koncert Piotra Bukartyka, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą,

17.06 – III. Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”, Wymiarki

