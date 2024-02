Stacja w Dobiegniewie będzie jak nowa. Korzysta z niej również wielu gorzowian. Co się zmieni?

Podróżuje stąd wielu gorzowian

Ze stacji w Dobiegniewie często korzystają między innymi pasażerowie z Gorzowa, których kolejowe podróże nie rozpieszczają. Problemy mają na przykład mieszkańcy udający się do Poznania. Muszą liczyć się z przesiadkami w Krzyżu lub Zbąszynku, gdzie nagminnie dochodzi do opóźnień spowodowanych awariami kolejowej infrastruktury. Dla wielu gorzowian dojazd do oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów miejscowości jest lepszy niż taka kłopotliwa przesiadka. Głównie ze względu na to, że mają tam zagwarantowane bezpośrednie połączenia ze stolicą wielkopolski.