Tak wzruszająco żegnają zmarłego Andrzeja Kawalę, szefa Lubuskiego Lata Filmowego… „Trudno sobie wyobrazić Łagów bez Niego”

Stowarzyszenie Kin Studyjnych: „Miłość do filmu sprawiła, że stał się ważną postacią w filmowym świecie”

„Był wielkim admiratorem kina, wierzącym, że film jest przede wszystkim sztuką, która ma do przekazania ważne idee” – napisało Stowarzyszenie Kin Studyjnych, którego A. Kawala był jednym z architektów: „Był jednym z pomysłodawców połączenia we wspólny organizm kin studyjnych. To dzięki jego uporowi i bezkompromisowości, małe kina działają dziś pod wspólnym szyldem w Stowarzyszeniu Kin Studyjnych…

Andrzej Kawala był niezwykłą osobowością (…) Miłość do filmu sprawiła, że stał się ważną postacią w filmowym świecie. Od ponad trzech dekad zajmował się organizacją jednego z najstarszych festiwali filmowych w Polsce, który odbywał się w Łagowie Lubuskim. W tym roku przygotowywał się do jubileuszowej 50.edycji tej imprezy.