Taneczny Sylwester, trzech tenorów, koncert noworoczny, teatr, kabaret i wystawy. Imprezy na koniec 2022 i początek 2023 roku

To był udamy rok w lubuskiej kulturze. Tyle ciekawego się działo, tyle znamienitych artystów nas odwiedziło. Czas na pożegnanie starego 2022 roku, zabawę sylwestrową i nowe kulturalne otwarcie. Oto kilka propozycji na dobrą zabawę.

ŻAGAŃ

W sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury, w ostatni dzień roku (sobota 31 grudnia) o godz. 20, wystąpi tenorowe trio „Tre voci”. To polski zespół kameralny, wykonujące muzykę klasyczną i pop operową, w którego skład wchodzą profesjonalni śpiewacy operowi: Wojciech Sokolnicki „Voytek Soko”, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj. Artyści rozpoczęli współpracę w 2015 roku, a swój pierwszy wspólny koncert zagrali w Krakowie u boku divy opery - Grażyny Brodzińskiej. Ich kariera potoczyła się szybko, bo już w styczniu 2016 wystąpili na deskach „Copernicus Center” w Chicago. Wspólnie, niejako na nowo pozwalają odkryć swoim słuchaczom piękno klasycznych dzieł, nadając im często współczesnego brzmienia, mimo tego, że to trzy indywidualności i trzy zupełnie zróżnicowane głosy. Na swoim koncie posiadają już dwa albumy studyjne „Tenorzy” oraz „With love”. Wykonują dzieła typowo operowe {„Nessun dorma”, , ale także i czerpią z bogactwa polskiej („Augustowskie noce”, „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Chałupy welcome to”, „Powróćmy jak za dawnych lat”) i zagranicznej muzyki rozrywkowej (koncert z Garou, „All by myself” , „Hallelujah”, „My way”). W programie nie zabraknie także muzyki filmowej i aranżacji okraszonych dużą dawką humoru. Na sylwestrowy wieczór artyści przygotowali ponadto sporo straussowskich przebojów. Wstęp płatny.

KROSNO ODRZAŃSKIE

W czwartek, 5 stycznia o godz. 19, w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim, wystąpi kabaret „Rewers”. Zespół powstał pod koniec 2014 roku, a oficjalna inauguracja jego działalności nastąpiła podczas premiery w 2015. To jedyna taka grupa na polskiej scenie kabaretowej, gdzie spotkały się różne pokolenia artystów i jest to istna mieszanka „kabaretowo-wybuchowa”. Do lidera grupy - Janusza Rewersa – dołączą, podczas wieczoru uśmiechu i humoru, w stylowych murach zamku piastowskiego: Urszula Zdanowicz-Łabiak, aktorka znana widzom z Lubuskiego Teatru, obecnie występująca w Teatrze „4 Kąty” oraz Sławomir „Słowik” Kaczmarek, kojarzonego przede wszystkim z kabaretem „Made in China”. Widzowie obejrzą znane oraz zupełnie nowe skecze nawiązujące do codziennych sytuacji życiowych i zawodowych, choć nie tylko. Wstęp płatny.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Biblioteka Herberta zaprasza

W piątek 30.12 o godz. 18, w bibliotece w Gorzowie, w koncercie kameralnym "Słowo i muzyka na dobry koniec roku", wystąpi Janusz Radek. Wstęp wolny. W środę, 4 stycznia o godz. 16 nadal w świątecznej scenerii i atmosferze rozpocznie się cykl działań w bibliotece w Gorzowie Wlkp. pt. „Świąteczne popołudnie u Herberta”. Odbędą się wielokulturowe warsztaty świąteczno-noworoczne, polsko-ukraińskie czytanie o zwyczajach i obyczajach z prezentacją multimedialną, wspólne dekorowanie pierników oraz od godz. 18 - część muzyczna na żywo, w której wystąpią Andrzej Bień i Zespół Taneczno-Wokalny „Czerwona Kalina”. Dla najbardziej aktywnych organizatorzy przewidzieli nagrody książkowe. Wstęp wolny.

ZIELONA GÓRA

Wystawa w Muzeum Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na nową wystawę prac Jacka Dłużewskiego pt. „Nieoczywistość rzeczy”. Autor to zielonogórski malarz i rysownik. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do dziś związany jest z tymi miastami, jednak Zielona Góra cały czas pozostaje obecna w jego twórczości. Nie ukrywa więzi artystycznej, jaka łączy go z Jerzym Nowosielskim – choć w swoich pracach wykazuje niezależność. Inspiracje czerpie z życia (m.in. z licznych podróży) i łączy je z językiem abstrakcji geometrycznej. Jego prace są kombinacją przestrzeni zewnętrznej z wewnętrzną. W motywach rzeczywistości odnajduje wyjątkowość, szczególność i sakralność. Ekspozycja zakończy się 27 stycznia - finisażem. Wstęp płatny.

Sylwester w Teatrze

W sylwestrowy wieczór (31.12 o godz. 19), Lubuski Teatr zaprasza na spektakl „Człowiek dwóch szefów” w reżyserii i i opracowaniu muzycznym Tomasza Dutkiewicza. Pracując na dwa fronty, główny bohater ustawicznie myli polecenia swoich mocodawców, co prowadzi do wielu zabawnych nieporozumień i perypetii. Wstęp płatny.

Sylwester i Nowy Rok w Filharmonii

W ostatni dzień starego roku (sobota 31.12) o godz. 18, sala Międzynarodowego Centrum Muzycznego zielonogórskiej świątyni dziewięciu muz zamieni się w kafejkę niczym w Buenos Aires. Tańcem dominującym będzie tango. Z kolei, w niedzielę 1.01 o godz. 17, FZ zaprasza na koncert noworoczny „Gala wiedeńska”. Muzyczną ucztę w rytm porywających wiedeńskich polek i walców zapewni orkiestra FZ, która podejmie próbę odtworzenia nastroju niczym z Wiednia. Wstęp płatny.

WYDARZY SIĘ

31.12.22– Sylwester w Art Cafe, Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wlkp.,

31.12.22 – Bal Sylwestrowy, CK Zamek Kożuchów,

6.01.23 – Karnawałowo Gala Opery Buffa, Filharmonia Gorzowska,

7.01. – Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim, MCK Gorzów Wlkp.,

7.01. - Jam Session Anno Domini 2023, Klub Jazowy „Pod Filarami”, Gorzów Wlkp.,

7.01. – Koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć”, CK Zamek Kożuchów,

7.01. – Koncert „Pod dachami Paryża”, The Droshkoov Theatre, Zielona Góra,

7.01. - Koncert kolęd i pastorałek "Gwiazdo świeć, kolędo leć", Kożuchowski Dom Kultury,

13.01. – Koncert fortepianowy „Laureaci konkursów”, Filharmonia Gorzowska,

13-14.01. – Koncert karnawałowy, Filharmonia Zielonogórska,

14.01. – spektakl „Dracula” (premiera), Lubuski Teatr, Zielona Góra,

14.01. – Koncert noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej, CKiR Wschowa,

15.01. – Karnawałowy koncert familijny, Filharmonia Gorzowska,

15.01. – Gala noworoczna – Vivat opera, Międzyrzecki Ośrodek Kultury,

16.01. – Spotkanie z spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem, MCK Gorzów Wlkp.,

21.01. - XIV Festiwal Piosenki Harcerskiej „SIORBA”, Międzyrzecki Ośrodek Kultury,

21.01. – Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, CRS, Zielona Góra,

21.01. – Koncert „The Boogie Boys”, The Droshkoov Theatre, Zielona Góra,

27.01. – Koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”, Świebodziński Dom Kultury,

27.01. – Wieczór z muzyką latino, Art Cafe, Gorzów Wlkp.,

28.01. - Koncert Karnawałowy w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej oraz solistów, Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wlkp.,

4.02. – Koncert śpiewającej rodziny Kaczmarek, Świebodziński Dom Kultury,

11.02. – Koncert „Queen symfonicznie”, Sala MCM FZ, Zielona Góra,

16-19.03. –Tango Festiwal, Szkoła Tańca Studio Dance Club, Zielona Góra,

25.03. – Występ kabaretu „Smile”, Żagański Pałac Kultury.